Escola pública de Santo André ganha Espaço STEAM

O acrônimo STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) pode ser resumido em uma frase: um modelo de ensino-aprendizagem que permite a aplicação prática da teoria aprendida em sala de aula, pelo qual os alunos aprendem realizando projetos para resolver problemas práticos. Embora seja considerada uma abordagem inovadora, ainda são poucas as escolas públicas no país que a adotam devido à ausência de ambientes adequados. É o chamado de Espaço STEAM, equipado com kits de eletrônica, química, matemática, artes, e ferramentas variadas, como furadeira, martelo e serra, para que os alunos usem sua criatividade e executem projetos interdisciplinares.

Um passo à frente nesse sentido, será dado nos dias 28 e 29 de novembro com a inauguração desses espaços em quatro escolas públicas de ensino médio na Grande São Paulo, um deles na cidade de Santo André. O Espaço STEAM na escola integra o programa Território STEAM São Paulo, Brasil, idealizado pela Fundação Internacional Siemens Stiftung e realizado em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP).

As instituições foram selecionadas por meio de um edital e cada uma recebeu R$ 22.500,00 para a criação do espaço. Gestores e professores dessas escolas haviam participado de um curso gratuito, do mesmo programa, no qual aprenderam o que é o modelo de ensino, a concepção, implantação, uso, gestão e divulgação do Espaço STEAM.

“O Espaço STEAM possibilita integrar os conhecimentos de Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, mostrando na prática a importância dessa interdisciplinaridade para a solução de problemas reais identificados pelos alunos. Os alunos aprendem de forma ativa, questionadora e colaborativa; por isso, é uma ferramenta valiosa também para a formação de cidadãos”, afirma Roseli de Deus Lopes, professora da Poli-USP e coordenadora científica do programa.

“Esta iniciativa emergiu de um esforço liderado pela Fundação Internacional Siemens Stiftung e cofinanciado pela instituição filantrópica Siemens Caring Hands. Ela integra a “Iniciativa de Educação STEM para a Inovação na América Latina”, que envolveu instituições membros da Rede STEM América Latina e resultou em 14 projetos, com materiais educacionais diversos, ricos e abertos. Entre esses projetos, o do LSI-TEC destacou-se com um curso online “Espaço STEAM na Escola” que resultou na implementação desses quatro espaços nas escolas da Grande São Paulo, conta Ulrike Wahl, representante para a América Latina da Fundação Internacional Siemens Stiftung.

Com o suporte financeiro recebido, cada escola implantou um Espaço STEAM conforme suas necessidades, seja criando um ambiente a partir do zero, reformando ou integrando espaços, ou comprando os equipamentos que faltavam em suas instalações. No total, mais de 4 mil alunos das quatro instituições serão beneficiados. Todas as atividades a serem desenvolvidas nos espaços estarão integradas ao programa curricular.