Escola “O Semeador” celebra 50 anos com homenagem na Câmara de São Caetano do Sul

Na noite de quinta-feira, 28 de novembro, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul celebrou o cinquentenário da Escola Metodista de Educação Especial “O Semeador” em uma sessão solene no Plenário dos Autonomistas. O evento homenageou a trajetória da instituição, que se destaca pelo compromisso com a educação especial e pela promoção da autonomia e qualidade de vida de seus alunos.

O vereador Caio Salgado (PL), proponente da homenagem, destacou a relevância da escola para o município, afirmando que a sessão solene é um reconhecimento justo pelo impacto positivo da instituição. A diretora Eliete Garcia de Souza emocionou os presentes com uma metáfora que compara a escola a uma árvore robusta, fruto do amor e esperança plantados há cinco décadas.

Andrea Alencar de Oliveira, secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (Sedef), ressaltou o papel transformador de “O Semeador” na sociedade. Ela expressou gratidão pelo trabalho exemplar realizado pela escola e sua influência positiva nas vidas das pessoas com deficiência.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSD), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) enfatizou a importância da colaboração entre o poder público e instituições como “O Semeador” para fomentar uma sociedade mais inclusiva.

Durante a cerimônia, onze personalidades foram reconhecidas com placas de congratulação por suas contribuições à educação e inclusão social. A celebração contou ainda com uma apresentação do Circo das Crianças, protagonizada pelos alunos da escola sob a orientação do professor John Ilson.

A comemoração não apenas refletiu sobre o legado de “O Semeador”, mas também reforçou seu papel vital na construção de um futuro mais inclusivo para São Caetano do Sul.