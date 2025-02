Escola Municipal Monteiro Lobato monta kit lúdico para estimular a conexão em família

Alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, a Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no bairro Bocaina, inovou na forma de apresentar o material escolar aos quase 100 alunos do berçário.

A proposta do kit – com orientações, receitas de tinta natural e materiais como papel kraft, pincel, cola bastão, giz de cera e lápis de cor – é incentivar e proporcionar momentos únicos de conexão em família. Utilizando a própria embalagem do kit, a família é convidada a soltar a criatividade e confeccionar uma arte a ser levada para exposição em sala de aula.

O material será entregue neste sábado (8), durante a reunião de pais ou responsáveis. “Cada família receberá também um coração e lã para desenvolver a atividade Fios da Infância, cujo objetivo é fortalecer o vínculo com a escola”, comentou a diretora da unidade, Renata Ribeiro.

O Setor de Formação Continuada, gerenciado por Tatiane Ribeiro, elaborou o informativo da ação, com propósito pedagógico e educativo. A ação atende a ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 11 (Cidade e Comunidades Sustentáveis), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação).