Escola municipal de São Caetano cria podcast educacional

Uma vez por semana, um grupo de alunos do 9º ano da EMEFM (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Arquiteto Oscar Niemeyer reúne-se em uma das salas da escola com uma missão importante: gravar o OscarCast, o podcast da Oscar.

A cada episódio, eles recebem um entrevistado para abordar um tema diferente. Nesta semana, em meio às Olimpíadas, o assunto do podcast não poderia ser outro: o judoca Sidnei Francisco de Sales concedeu uma entrevista sobre sua experiência como atleta e professor de Educação Física, na Oscar Niemeyer, desde 2018.

Na entrevista informal, em tom de conversa entre amigos, os apresentadores Heitor Pinheiro e Renato Alves fizeram perguntas sobre a carreira no esporte, sobre a vida de atleta e, naturalmente, sobre a expectativa para os próximos Jogos Escolares.

O trabalho é feito no horário das atividades extracurriculares, no contraturno das aulas regulares. Todas as etapas de elaboração do podcast, das entrevistas à edição do conteúdo, são realizadas pelos próprios alunos, incluindo a criação do logotipo do OscarCast, pela aluna Maria Clara de Oliveira. E, na mesa de som, o aluno Arcthur Reikdal faz o trabalho de gravação. “Sempre gostei de tecnologia”, diz.

Por enquanto, os podcasts estão sendo disponibilizados nas redes sociais dos participantes, em função do período eleitoral, no qual os sites institucionais vinculados à Prefeitura interrompem as atualizações. Passado esse período, serão veiculados nas redes sociais oficiais da escola. A entrevista com o professor Sidnei Francisco de Sales está no link https://www.youtube.com/watch?v=CqP7gi5Km4Y

CAPACITAÇÃO

O projeto OscarCast nasceu de uma parceria do professor de Ciências Higor Souza de Almeida com o arte-educador Márcio Reis, que mantém um podcast sobre arte urbana. “No início do ano, entre maio e abril, o Márcio ministrou uma capacitação aos alunos. A ideia é que, no final do ano, os próprios alunos possam treinar os colegas do 8º ano para que o projeto se mantenha ano a ano”, diz Almeida.

O equipamento para a gravação do podcast é disponibilizado pelo professor Higor, com o propósito de que ele seja uma ferramenta educacional para qualquer disciplina. “Desde que o podcast seja gerido pelos alunos, qualquer professor poderá utilizá-lo. O de História, por exemplo, já me procurou com o projeto de gravar um programa para o Dia da Consciência Negra, em novembro”, revela.

“Esse podcast educacional pode abordar temas de grande relevância para a comunidade escolar, como bullying, racismo e outros assuntos importantes, proporcionando uma plataforma para discussão e aprendizado contínuo”, elogia o diretor da escola, Edgar Casado. “O Oscarcast não apenas informa, mas também empodera nossos alunos, oferecendo-lhes habilidades práticas e a oportunidade de liderar projetos que fazem a diferença em nossa comunidade escolar”.