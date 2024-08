Escola Municipal de Astrofísica do Parque Ibirapuera abre inscrições para curso de introdução à Astronomia

Depois do sucesso da primeira edição, a Escola de Astrofísica do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, abre novas inscrições para o Curso de Introdução à Astronomia. Com novas datas, os participantes terão a oportunidade de explorar e desvendar os mistérios e curiosidades sobre os astros. As aulas serão realizadas nos dias 12, 13, 14, 19 e 20 de agosto, das 19h às 21h30, presencialmente no auditório da Escola e no Planetário Ibirapuera. Com carga horária de 12 horas, o curso é destinado para maiores de 18 anos e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass.

Durante as aulas, os alunos irão explorar os conceitos fundamentais e técnicas da Astrofísica. Isso inclui o estudo de estrelas, planetas, galáxias e as grandes estruturas do Universo. O objetivo é proporcionar uma visão geral sobre o tema, desde a observação do céu a olho nu até desvendar os primeiros mistérios do cosmos.

O curso é ministrado pela astrônoma Mirian Castejon Molina, que apresentará as 10 disciplinas, sendo elas: Observando o céu a olho nu: história e conceitos básicos de astronomia; Observando o céu com instrumentos; Sistema Solar; Estrelas; Meio Interestelar; Nossa galáxia: a Via Láctea; Galáxias no Universo; Grandes estruturas do Universo; O início do Universo e Vida no Universo.

Serviço:

Curso de Introdução à Astronomia

Quando: 12, 13, 14, 19 e 20 de agosto, das 19h às 21h30.

Inscrições: a partir de R$ 250, no Urbiapass.