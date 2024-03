Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires volta às aulas com 2.800 estudantes matriculados

A EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires abriu as portas nesta segunda-feira (4) para recepcionar, na volta às aulas, os 2.800 estudantes matriculados para o ano letivo de 2024, um recorde de inscrições desde sua fundação, em maio de 2021. Entre as mais de 50 opções de cursos e oficinas culturais gratuitas de teatro, dança, música e audiovisual, foram as aulas de artes plásticas que chamaram a atenção de Beatriz Caldeira, 16, nova aluna que sonha em ser artista.

“Eu escolhi esse curso por indicação da minha mãe e irmã, que estudam aqui. Eu só tenho a agradecê-las pois assim que eu encostei no pincel e comecei a pintar, foi quando eu me encaixei, foi quando me senti bem e tive meu momento de calma e tranquilidade” disse Beatriz, moradora da região central da Estância. “Eu gosto dessa escola e o jeito que ela funciona é bastante criativo. É muito legal ver uma pintura diferente em cada parede”, completou.

A Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, instituída em 21 de maio de 2021, fica localizada na Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, região central da cidade. O projeto foi concebido com o objetivo de reunir, em um só lugar, diversas linguagens artísticas e ofertar, de forma gratuita, cursos, oficinas e workshops.

“A nossa Escola Municipal de Artes surgiu como reduto de cultura e segue evoluindo para se tornar um dos principais centros de formação e difusão artística na região. Sua trajetória é marcada pelo compromisso da nossa gestão com a cultura e com a excelência educacional de nossos profissionais na promoção das artes. Todo esse trabalho serve como pilar para o desenvolvimento criativo e cultural da comunidade local”, ressaltou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Inscrições – As matrículas para cursos, oficinas e workshops culturais gratuitos da EMARP acontecem de forma periódica e são divulgadas nos canais oficiais (site e redes sociais) da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4823-7444.