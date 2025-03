Escola Móvel do Hospital do GRAACC forma estudantes com apoio da Fundación MAPFRE

No mês de março, o Hospital GRAACC, em parceria com a Fundación MAPFRE, celebrou mais uma formatura da Escola Móvel, que auxiliou cerca de 12 adolescentes a concluírem o 3º ano do ensino médio. A cerimônia marcou o sucesso de um programa que oferece acompanhamento educacional personalizado, atendendo às necessidades de estudantes em tratamento contra o câncer, tanto ambulatoriais quanto internados, sempre com foco no currículo escolar.

Com quase 25 anos de atuação, a iniciativa atende anualmente cerca de 500 alunos-pacientes, permitindo que esses jovens retornem às suas turmas originais, mesmo durante o tratamento. A iniciativa, que conta com o apoio da Fundación MAPFRE desde o ano passado, abrange desde a educação infantil, a partir dos 5 anos, até o ensino médio, incluindo aqueles que se preparam para o vestibular. A cerimônia de formatura contou com a participação da Orquestra Sinfônica Jovem de Heliópolis – Instituto Baccarelli, que abriu o evento no auditório da Biblioteca Municipal Viriato Corrêa.

“A educação é a base fundamental para a melhoria da qualidade de vida e para a redução das desigualdades sociais no Brasil. Na Fundación MAPFRE, nos sentimos imensamente orgulhosos de poder contribuir com o GRAACC, por meio da Escola Móvel. Quero parabenizar todos os professores presentes, que são os verdadeiros heróis desta iniciativa tão importante e que, com seu trabalho, ajudam a transformar o nosso país para melhor”, afirmou Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Para o CEO do GRAACC, André Luis Albanez Negrão, a ação é mais do que um processo de acompanhamento escolar.

“Nossos pacientes enfrentam longos períodos de tratamento e uma rotina de procedimentos que frequentemente os afasta da escola. Diante desse cenário, percebemos que a classe hospitalar convencional não atenderia às nossas necessidades, o que nos levou a criar a Escola Móvel. Essa iniciativa, que é reconhecida pelo MEC, assegura que nossos pacientes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de onde estejam dentro do hospital, seja em quimioterapia, internação ou até mesmo na UTI, com aulas adaptadas ao estado clínico da criança. Oferecemos aulas particulares, ministradas por professores altamente qualificados, que seguem o currículo da escola de origem do paciente. Temos muito orgulho da nossa Escola Móvel, que já inspirou políticas públicas em dois municípios de São Paulo”, destaca Negrão