Escola Livre de Teatro celebra início do ano letivo com programação gratuita

Para dar início às atividades do ano letivo de 2025, a Escola Livre de Teatro de Santo André realiza, entre os dias 10 e 14 de abril, o Semanão Pedagógico 2025, uma programação especial que conta com encontros, debates, sarau aberto, mostra de processos e apresentações musicais. As atividades acontecem no Teatro Conchita de Moraes (Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Teresinha), das 18h30 às 22h. A entrada é gratuita.

O exercício cênico “A cidade dos povos de muitas voltas” abre a semana nesta segunda-feira (10). Baseado nos estudos sobre cantos de trabalho coletivo, fisicalidade, coralidade, jogo e criação de personagens, a atividade traz a história de Santa Barbosa do Rio de Muitas Voltas, uma comunidade rural com seus costumes, cantos e histórias. Na iminência de desaparecer – devido ao processo de urbanização – aos poucos a comunidade é recuperada por seus habitantes, com a chegada de uma misteriosa andarilha.

Na quarta-feira (12), a programação traz o encontro “Escolas de Luta – Formação em Artes no ABCDMRR”, que reunirá as escolas livres de Santo André e a Fundação São Caetano em uma atividade pensada para promover a troca de experiência e articulações institucionais, além das propostas pedagógicas de cada local, tendo como ponto de partida a discussão sobre a formação em artes na região.

‘Sônica, Poética e Política: Um Canto à Memória da ELT em 3 Episódios’ é o tema da exibição da gravação do show de 30 anos da ELT que acontece na quinta-feira (13), com um repertório formado por músicas criadas nos diversos processos criativos de pesquisa e espetáculos ao longo da história da Escola Livre de Teatro. Após o show, acontece um sarau aberto.

O encerramento do Semanão acontece na sexta-feira (14), com o espetáculo Baile das Bandidas, que levará ao Teatro Conchita de Moraes um carnaval vibrante e colaborativo, protagonizado pelas aprendizes da ELT. O espetáculo traz a história de uma banda que é convidada a tocar em uma rádio e transmitir o grande baile diretamente do quintal de casa. Durante o dia, enquanto decoram o quintal para a festa e afinam os instrumentos, algo as atravessa. O rádio ecoa marchinhas e sambas, mas são outras histórias que começam a falar como memórias de carnavais passados, paixões e ausências.

Serviço

Semanão Pedagógico 2025 da ELT

Data: De 10/3 a 14/3, das 18h30 às 22h

Dia 10/03, às 18h30 | Exercício cênico: A cidade dos povos de muitas voltas

Dia 12/03, às 18h30 | Encontro: Formação em artes no ABCDMRR

Dia 13/03, às 18h30 | Exibição: ‘Sônica, Poética e Política: Um Canto à Memória da ELT em 3 Episódios’

Dia 14/03, às 18h30 | Encerramento – Baile das Bandidas

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Teresinha

Gratuito