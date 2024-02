Escola Livre de Teatro abre inscrições para Núcleos de Iniciação Teatral

A Escola Livre de Teatro (ELT) de Santo André está com inscrições abertas para Núcleos de Iniciação Teatral. O processo seletivo é exclusivo para estudantes do ensino médio, que podem se inscrever até o dia 5 de março.

Quem tiver interesse deve ter uma conta e estar logado na plataforma CulturAZ. O link para cadastro é https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1738/. É preciso ter a partir de 16 anos de idade completados até o dia 3 de março de 2024.

A Escola Livre de Teatro de Santo André, equipamento da Secretaria de Cultura, é um centro de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais de acesso público e gratuito.

Criada em 1990, a ELT tem pedagogia baseada em processos de pesquisa em que se propõe um caminho de construção da liberdade artística através de vivências teatrais que buscam relações de aprendizado horizontais, focadas em trajetórias artísticas comprometidas com o pensamento e a prática coletivos.

As atividades da Escola Livre de Teatro são realizadas no Teatro Conchita de Moraes (Praça Rui Barbosa, 12, Santa Teresinha) e no espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Centro).