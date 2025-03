Escola Livre de Dança de Santo André abre inscrições para crianças, adolescentes e adultos

A Escola Livre de Dança (ELD) de Santo André está com inscrições abertas para crianças, adolescentes e adultos interessados em compor seu quadro de aprendizes. O prazo, que começou nesta terça (18), permanece vigente até o dia 27 de março (quinta-feira), tanto para o Núcleo Preparatório – Crianças e Adolescentes, quanto para os núcleos de Prática e Pesquisa, e também para mais três disciplinas isoladas da Formação Intensiva 7, para maiores de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no Centro de Danças, na Rua Eduardo Monteiro, 410, Jardim Bela Vista, ou por meio do link https://bit.ly/eldprep2025 para crianças e adolescentes e https://bit.ly/ELDADULTOS2025, no caso dos adultos.

No Núcleo Preparatório, a Escola Livre de Dança oferece cursos em quatro modalidades: Pré-dança, para crianças com idade entre 7 e 9 anos; Iniciação à Dança, para crianças de 10 a 12 anos; Fundamental, para adolescentes de 13 e 14 anos; e Elementar, para adolescentes de 15 e 16 anos. As aulas acontecem duas vezes por semana, das 18h às 19h30. Estão disponíveis 30 vagas para cada curso.

No caso dos cursos voltados para adultos, a ELD oferece seis turmas, chamadas de movimentos, dentro do Núcleo de Prática e Pesquisa, e três disciplinas isoladas junto à Formação Intensiva. O Movimento 1 – Dança e Pilates, acontece de terça e quinta, das 9h às 11h; o Movimento 2 – Dança e Práticas Orientais, é realizado de quarta e sexta, das 9h às 11h; e o Movimento 3 – Dança e Consciência Corporal, tem aulas de segunda e quarta, das 19h30 às 21h30. O Movimento 4 – Danças Brasileiras e suas Poéticas, acontece às terças e quintas, das 19h30 às 21h30. O Movimento 5 – Dança e Prana acontece de terça e quinta, das 19h às 21h. As aulas de todas as modalidades acontecem no Centro de Danças, com exceção do Movimento 6 – Dramaturgias do Corpo, que tem aulas online, às quartas-feiras, às 19h.

As disciplinas isoladas junto à Formação Intensiva são Políticas da Cultura, que acontece em sistema híbrido, às segundas das 19h às 22h; Princípios do Balé Clássico, às terças das 19h às 22h, e Iniciação ao Kinomichi (combinação da tradição japonesa do Aikido com noções ocidentais de consciência do movimento e de leveza), na sexta das 19h às 22h. As aulas acontecem no espaço A Casa (Centro Artístico de Santo André), na Avenida Industrial, 1.740.

Em todos os cursos há uma semana de vivência e adaptação que ocorrerá na primeira semana de atividades da escola e tem o intuito de fazer os candidatos experimentarem as aulas que desejam fazer. Apenas após esse período, os aprendizes estarão oficialmente inscritos. As aulas acontecerão de 7 de abril a 7 de dezembro.

Todas as atividades oferecidas pela ELD são gratuitas.

Serviço

Núcleo Preparatório – Crianças e Adolescentes

Inscrições de 18 a 27 de março

Presencialmente no Centro de Danças | Rua Eduardo Monteiro, 410 – Jardim Bela Vista

Ou por meio do link: https://bit.ly/eldprep2025, onde é possível acessar a convocatória com as informações detalhadas

Núcleo de Prática e Pesquisa e disciplinas isoladas

Presencialmente no Centro de Danças | Rua Eduardo Monteiro, 410 – Jardim Bela Vista | A Casa – Avenida Industrial, 1.740

Ou por meio do link https://bit.ly/ELDADULTOS2025, onde é possível acessar a convocatória com as informações detalhadas