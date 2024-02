Escola IC lança novo curso com foco na arte teatral para crianças

No dia 20 de fevereiro a Escola Itaú Cultural – https://escola.itaucultural.org.br/ – inaugura um novo curso autoformativo. Teatros para as Infâncias joga luz nas especificidades da arte teatral para crianças ressaltando a relevância da teatralidade no desenvolvimento infantil e apontando caminhos para a criação de trabalhos envolventes, divertidos, instigantes e responsáveis. Ele é ministrado por Thaís Póvoa, artista cênica, pesquisadora e produtora cultural, doutoranda em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e Viviane Juguero, artista da cena no teatro e audiovisual, com pós-doutorado em Arte e Educação.

Com oito aulas e carga horária total de quatro horas, a formação oferece um panorama histórico sobre o desenvolvimento desta arte no Brasil e suas tendências contemporâneas. São também investigados jogos teatrais e teatro em sala de aula, de modo a estimular a reflexão de experiências de ensino e aprendizagem em contextos formais e não formais.

O curso parte do princípio de que investigar o teatro como uma experiência de jogo e criação é essencial para compreender como a ludicidade e a imaginação desempenham um papel fundamental nessa prática artístico-pedagógica. O curso é voltado para estudantes de teatro, artistas, professores, arte-educadores, pesquisadores e interessados em geral.

Sobre as professoras:

Thaís Póvoa é artista cênica, pesquisadora e produtora cultural. Doutoranda em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da UNESP e mestra em Pedagogia Teatral pela Universidade de São Paulo (USP). Possui bacharelado em Artes Cênicas, com habilitação em Teoria Teatral, pela USP, e formação como atriz pela Escola de Arte Dramática da mesma instituição. Possui especialização em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, na Espanha, em parceria com o Itaú Cultural. Iniciou suas experiências formativas para crianças em 2004 e, a partir de 2006, passou a desenvolver trabalhos artísticos voltados para as infâncias, explorando as linguagens do teatro e do circo. Atualmente é uma das diretoras artísticas do Núcleo Vraaa!, que pesquisa a criação de experiências híbridas para as infâncias a partir das linguagens teatrais, visuais e performáticas. Também integra o corpo docente da Escola Livre de Teatro de Santo André, e é uma das organizadoras do Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil.

Viviane Juguero é artista da cena no teatro e no audiovisual. É autora de peças, filmes, livros, poemas, canções e artigos encenados e publicados no Brasil e no exterior em diferentes idiomas. É mestra em Teatro para a Infância, doutora em Dramaturgia, com pós-doutorado em Arte e Educação. Dirige o Bando de Brincantes e integra os coletivos Escrita Negra (CEN), e As DramaturgAs. É professora do Nordic Black Theatre, na Noruega, e é conselheira especialista do Centro para as Artes e Transformação Social, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, entre outras redes nacionais e internacionais, como o Centro Brasileiro e a Associação Internacional de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ/ASSITEJ).

SERVIÇO:

Teatros para as Infâncias

Disponível a partir de 20 de fevereiro

Em: https://escola.itaucultural.org.br/

Tipo: autoformativo

Carga horária: 4 horas

Número de aulas: 8 aulas

