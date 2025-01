Escola Fundação Itaú lança curso sobre inteligência artificial na arte e na educação

A Escola Fundação Itaú lança no dia 29 de janeiro (quarta-feira), a partir das 9h, o curso autoformativo gratuito Percurso nas artes para professores: inteligência artificial. As aulas trazem subsídios para a atuação de profissionais e interessados nessa área sobre temas como o uso da inteligência artificial (IA) nos campos da arte e da educação, as formas como a ferramenta pode apoiar processos criativos e estratégias de ensino, e questões éticas a serem consideradas na prática do uso das IAs.

Desenvolvido pelo Núcleo de Formação e Fomento e pelo Núcleo de Informação e Difusão Digital do Itaú Cultural, a formação é ministrada pela cientista da computação Nina da Hora, que também é pesquisadora, ativista, integrante do Conselho de Segurança do TikTok, e tem uma atuação tecnológica antirracista, explorando as interseções entre arte, IA e racismo. O curso integra a série Percurso nas artes para professores, que já conta com outros seis cursos já disponíveis na Escola Fundação Itaú: Arte e ciência, A fotografia na sala de aula, Literatura na sala de aula, Arte-educação como prática emancipatória, Artes do corpo como metodologia e A música e seus desdobramentos.

Nesta nova formação oferecida Itaú, as dez horas de aulas são divididas em cinco módulos: História e desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), Ética na IA, Fundamentos da IA na educação, IA no ensino das artes e Desafios e oportunidades da IA na educação em artes. Ao final, os participantes recebem um certificado, de acordo com o regulamento da Escola.

Passo a passo

O primeiro módulo, História e desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), faz uma análise do desenvolvimento histórico e conceitual da IA, sistemas computacionais capazes de executar tarefas que requerem inteligência humana. Na sequência, em Ética na IA, são debatidas questões éticas emergentes no uso dessa ferramenta, como privacidade, viés algorítmico e a importância da transparência e da responsabilidade no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias de inteligência artificial.

Fundamentos da IA na educação é o terceiro módulo do curso, que mergulha nos conceitos básicos de algoritmos, a partir do entendimento de como a IA pode ser utilizada na personalização do aprendizado, incluindo e estimulando a criatividade dos alunos. Já em IA no ensino das artes, o foco são as ferramentas e métodos que facilitam a aprendizagem criativa e a expressão artística através da tecnologia.

Por fim, Desafios e oportunidades da IA na educação em artes analisa os desafios éticos, culturais e técnicos na integração da inteligência artificial à educação artística. Nele, são discutidas as oportunidades no ensino e na prática das artes, considerando as implicações da tecnologia na diversidade cultural e na expressão criativa.

Sobre da professora

Nina da Hora é cientista da computação, pesquisadora, ativista e colunista da revista MIT Technology Review Brazil. Além disso, apresenta o podcast Ogunhê, integra o Conselho de Segurança do TikTok e colabora com instituições culturais como o Museu da Língua Portuguesa e a Bienal de São Paulo, explorando as interseções entre arte, IA e racismo. Considera-se hacker antirracista, atuando na interseção entre ética e IA.

SERVIÇO:

ESCOLA ITAÚ CULTURAL

Curso autoformativo Percurso nas artes para professores: Inteligência Artificial

Lecionado pela cientista da computação, pesquisadora e ativista Nina da Hora

Disponível a partir do dia 29 de janeiro, às 9h

Na Escola Fundação Itaú www.fundacaoitau.org.br/escola