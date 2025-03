Inscrições abertas para mestrado em economia e política da cultura

Estão abertas até 1 de abril, às 18h, as inscrições para a quinta turma do Mestrado Profissional em Economia, área de concentração Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, formação gratuita realizada em parceria pela Fundação Itaú, via Itaú Cultural, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O curso é direcionado aos estudantes e profissionais de diferentes áreas do conhecimento que queiram aprofundar os estudos e pesquisas sobre questões econômicas referentes à área da economia da cultura e indústrias criativas. As inscrições devem ser feitas na plataforma da Escola Fundação Itaú (www.fundacaoitau.org.br/escola/).

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, das quais 10 se destinam para ampla concorrência, 15 para ações afirmativas e cinco para reingresso – alunos selecionados em outras edições, que não chegaram a concluir a formação e desejam retomá-la. Os selecionados serão divulgados no dia 28 de maio. As aulas têm previsão de início em julho.

O curso será realizado em formato híbrido, com aulas presenciais obrigatórias em Porto Alegre e atividades on-line pela Escola Fundação Itaú e pela plataforma da universidade. A proposta é viabilizar a aplicação do conhecimento econômico, teórico e prático nos estudos sobre cultura e indústrias criativas.

Outra proposta da formação é criar uma estrutura sólida de referências sobre o tema, para qualificar as discussões a respeito do assunto. Também visa a produção de matéria-prima conceitual e técnica para que sejam aprofundadas análises de estatísticas econômicas sobre os setores englobados.

Disciplinas e professores

Ao longo do programa, os selecionados desenvolvem um projeto de pesquisa, com suporte de metodologia e com orientação específica.

Para tanto, acompanham as disciplinas de Fundamentos de economia; Economia e política da cultura e das indústrias criativas; Microeconomia e indústrias culturais e criativas; Macroeconomia brasileira e as indústrias culturais e criativas; Metodologia de pesquisa; Estatística aplicada e métodos quantitativos; e Marcos legais e regulações na cultura. Também entra nessa relação o tópico especial A economia das indústrias criativas em uma era global e digital, e Seminário de dissertação para auxiliar no desenvolvimento e finalização da pesquisa a ser defendida.

O curso tem direção acadêmica e científica dos Doutores Róber Iturriet Avila e Maurício Andrade Weiss, e um corpo docente de 12 professores. Os módulos contam, ainda, com a participação de outros professores e professoras universitários, pesquisadores e pesquisadoras e profissionais com experiência nos temas em nível internacional.

O edital e o programa completo do Mestrado Profissional em Economia, área de concentração Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas está disponível na plataforma da Escola Fundação Itaú (www.fundacaoitau.org.br/escola/).

SERVIÇO:

Mestrado Profissional em Economia, área de concentração Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas

Realizado em parceria pela Escola Fundação Itaú e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Inscrições:

De 18 de março, às 9h, até 1 de abril, às 18h

No site da Escola Fundação Itaú www.fundacaoitau.org.br/escola/