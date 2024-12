Escola Fundação Itaú abrirá inscrições para Mestrado em Artes da Cena

De 7 a 31 de janeiro de 2025, até às 18 horas (horário de Brasília), estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Artes da Cena – Turma Especial / Laboratório em Artes e Mediação Cultural, realizado em parceria entre a Fundação Itaú e a Escola Superior de Artes Célia Helena (ESCH). Reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação (Capes/MEC), o curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas na plataforma da Escola Fundação Itaú www.fundacaoitau.org.br/escola, por onde acontecerão as aulas ao longo de dois anos.

Esta é a quarta turma do Mestrado Profissional em Artes da Cena realizado em parceria pela Fundação Itaú e a Escola Superior de Artes Célia Helena, destinada a alunos que querem integrar o Laboratório em Artes e Mediação Cultural. Podem se inscrever interessados no aprofundamento de pesquisas e de práticas artísticas ou profissionais relacionadas a uma compreensão expandida da noção de mediação cultural em seus mais diversos contextos e formatos, compreendendo diversas áreas do saber, como artes visuais, literatura, artes cênicas e ciência.

No curso, podem ser desenvolvidas pesquisas com base em quatro linhas de atuação. Uma delas é a do Processos criativos, direcionada à criação propriamente dita de espetáculos autorais inéditos nas diversas modalidades das artes da cena – teatro, dança, performance e circo, entre outras. Também inclui a criação de produtos não-especificamente cênicos, mas relacionados, como exposições, filmes e registros audiovisuais.

Já a linha do Processos pedagógicos envolve a criação, sistematização ou relatos de conceitos e de práticas ligados ao amplo campo das práticas pedagógicas no universo das artes da cena. Este inclui o ensino formal, o ensino não-formal e outras ações de mediação e de disseminação de saberes associados à formação para a arte ou por meio da arte.

Por sua vez, em Gestão de processos o foco é o vasto campo da gestão de processos em artes. Este engloba, entre outras vertentes, a produção de espetáculos, a administração de espaços, a administração de pessoas e de grupos, a gestão institucional, práticas e processos de mediação e práticas de seleção e de curadoria em artes da cena.

Por fim, a linha de Memória e acervo permite o registro crítico de memórias associadas à criação ou à recepção de espetáculos. Também abrange outras produções artísticas, produções biográficas associadas à trajetória de artistas ou de instituições de alta relevância para as artes e a sistematização (em diversos formatos e suportes) de acervos pessoais ou institucionais de relevância para a pesquisa em artes.

Os inscritos passarão por um processo seletivo para ocuparem as 22 vagas disponibilizadas. O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de abril, exclusivamente na plataforma da Escola Fundação Itaú – onde o edital com todos os detalhes já pode ser consultado – e no site da Escola Superior de Artes Célia Helena. O curso tem início no dia 21 de maio de 2025, com mediação digital em aulas síncronas transmitidas virtualmente. Os alunos que finalizarem este curso regular de pós-graduação stricto sensu, receberão o título de mestre em artes da cena.

Já os interessados em participar da Turma em Gestão Cultural – Mestrado Profissional em Administração e Controladoria (MPAC) realizado em parceria pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Fundação Itaú, têm mais uma chance para participar do processo de seleção. Agora, as inscrições para esta pós-graduação stricto sensu podem ser feitas até as 18h do dia 3 de janeiro de 2025, também pela plataforma da Escola Fundação Itaú www.fundacaoitau.org.br/escola.

O curso é direcionado para artistas, agentes culturais, gestores e produtores. A proposta é fazer uma intersecção entre os campos da cultura e da gestão, para contribuir com maior competitividade e produtividade no setor em âmbito nacional.

A iniciativa se soma a uma série de parcerias que a Fundação Itaú estabeleceu com instituições de prestígio no mundo acadêmico, reforçando seu compromisso com a educação e a formação. Uma destas iniciativas, a Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura, Educação e Ciência, uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA/USP), completa neste ano uma década de existência. A atual titularidade reúne, pela primeira vez, três mulheres indígenas: Arissana Pataxó, Francy Baniwa e Sandra Benites. Até 2022, a Cátedra havia impactado mais de 14 mil pessoas entre cursos e eventos.

A Fundação Itaú mantém, ainda, a Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica, uma parceria entre o IEA/USP e o Itaú Social. Desde 2019, ela visa contribuir com a formulação de políticas de formação e valorização dos professores das redes públicas, atuando de forma interdisciplinar para mapear as questões mais relevantes no cenário educacional do país.

Outra parceria de peso foi estabelecida neste ano com a Universidade de Columbia. Em conjunto, as instituições criaram o primeiro Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial na Educação Básica, com o objetivo de investigar os impactos da nova tecnologia na realidade da educação básica brasileira. Foi lançado também um edital, cujas inscrições foram encerradas no dia 12, com o intuito de selecionar pesquisadores brasileiros para integrar o Observatório.

Somam-se ainda três mestrados profissionais já desenvolvidos pela instituição: Mestrado Profissional em Comunicação Digital e Cultura de Dados, em parceria com a Fundação Getulio Vargas, que está em sua primeira turma; Mestrado Profissional em Economia – Área de Concentração: Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, parceria com a UFRGS, já em sua quarta turma; e Mestrado Profissional em Artes da Cena, com a Escola Superior de Artes Célia Helena, na terceira edição.

Além do Mestrado Profissional em Artes da Cena – Turma Especial / Laboratório em Artes e Mediação Cultural, realizado em parceria entre a Fundação Itaú e a Escola Superior de Artes Célia Helena (ESCH), e da Turma em Gestão Cultural – Mestrado Profissional em Administração e Controladoria (MPAC), parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), será lançado ainda este ano o Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas e Impacto Social, da UFC com o Itaú Social. Também em parceria do Itaú Social, desta vez com a Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), no ano que vem será lançado o Mestrado Profissional em Formação de Formadores com foco em Anos Finais do Ensino Fundamental.

No conjunto, em 2025 a Fundação Itaú contará com uma comunidade de 450 alunos formados ou em formação nas pós-graduações realizadas em parceria com universidades.

Mestrado Profissional em Artes da Cena – Turma Especial / Laboratório em Artes e Mediação Cultural

Realizado pela Fundação Itaú em parceria com a Escola Superior de Artes Célia Helena (ESCH)

Inscrições:

Abertas de 7 a 31 de janeiro de 2025

Na plataforma da Escola Fundação Itaú, pelo link:

https://fundacaoitau.org.br/escola/mediados/mestrado-profissional-em-artes-da-cena-turma-especial-laboratorio-em-artes-e-mediacao-cultural-2025

Carga horária: 450 horas, via mediação digital, em aulas síncronas com transmissão on-line pela plataforma da Escola Fundação Itaú

Classificação Indicativa: 18 anos

Vagas: 30 participantes

Turma em Gestão Cultural – Mestrado Profissional em Administração e Controladoria (MPAC)

Realizado pela Fundação Itaú em parceria com o Instituto de Cultura e Arte, da Universidade Federal do Ceará – ICA/UFC

Prorrogação das inscrições:

Até dia 3 de janeiro de 2025, às 18h

Na plataforma da Escola Fundação Itaú, pelo link:

https://fundacaoitau.org.br/escola/inscricao/turma-em-gestao-cultural-mestrado-profissional-em-administracao-e-controladoria