Escola Floresta Ativa: Iniciativa fortalece comunidades na Amazônia com qualificação profissional

O Projeto Escola Floresta Ativa, fruto da parceria entre o Projeto Saúde e Alegria (PSA) e a Fundação Toyota do Brasil, celebra seu primeiro ano de atuação com impactos significativos na qualificação profissional de comunidades locais da Amazônia.

A iniciativa, que fortalece a formação de jovens e mulheres em campos profissionais emergentes da sustentabilidade, como proteção territorial, economia criativa e turismo de base comunitária, tem contribuído para o desenvolvimento sustentável na região da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará.

Ao longo do último ano, a parceria resultou na realização de oito cursos, totalizando 256 horas de formação e beneficiando 262 participantes. As formações contemplaram um público diverso, com 149 mulheres (57%), 102 jovens, 81 indígenas e 6 quilombolas.

Cursos oferecidos

Entre os cursos oferecidos, destacam-se o de Eletricistas do Sol,que em 2025 totaliza 43 mulheres formadas, de comunidades, aldeias e quilombos dos municípios de Santarém, Óbidos e Oriximiná. O objetivo é garantir que elas possam não apenas cuidar dos sistemas solares de suas próprias casas, mas também contribuir com as necessidades coletivas de suas comunidades.

“Quando eu vi esse curso, pensei: mas isso não é só para homens?”, lembra Andreia dos Santos Anjos, quilombola do município de Óbidos. “Mas aí eu percebi que nós, mulheres, também podemos aprender”. Com a experiência adquirida, ela pretende levar o conhecimento para sua comunidade, onde todas as 68 famílias utilizam energia solar. “Nada melhor do que a gente poder contribuir com o território da gente”, afirma.

Primeiro ano de parceria

Neste primeiro ano da parceria, também foram realizados os cursos de Mediadores de Inclusão Digital, Modelagem de Projetos Audiovisuais, além de cursos voltados ao fomento das iniciativas de Turismo de Base Comunitária, como Culinária, Boas Práticas em Manipulação de Alimentos e Gestão de Empreendimentos Coletivos.

Para marcar a celebração do primeiro ano da parceria, dois cursos estão acontecendo em março: o curso de Receptivo Turístico e a segunda turma do curso Eletricistas do Sol – turma mulheres.

“Os resultados alcançados neste primeiro ano mostram o poder transformador da educação quando conectada às necessidades das comunidades locais. Seguimos comprometidos em fortalecer essa iniciativa, ampliando o impacto e promovendo a conservação aliada ao desenvolvimento sustentável”, destaca Otacílio do Nascimento, Diretor Executivo da Fundação Toyota do Brasil.

O Projeto Escola Floresta Ativa segue como referência na capacitação para o empoderamento digital, a manutenção de painéis solares e a gestão territorial, entre outras frentes. Com essa iniciativa, a Fundação Toyota do Brasil e o Projeto Saúde e Alegria reafirmam seu compromisso com a preservação ambiental e o fortalecimento das comunidades amazônicas.

“É um projeto voltado para qualificação e educação, para o treinamento de pessoas da própria comunidade, como agentes multiplicadores para manutenção e reparos de sistemas de energia renovável, turismo de base comunitária, mulheres artesãs, saúde, agrofloresta. É um projeto de formação para gerar autonomia e emancipação comunitária”, destaca Caetano Scannavino, coordenador geral do PSA.

Para o segundo ano, estão previstos ainda cursos destinados ao fortalecimento da comercialização de produtos artesanais, Formação de Condutores de Trilhas e Caminhadas na Natureza, Técnicos Comunitários de Inclusão Digital, entre outros.