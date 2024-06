Escola Estadual na zona sul de SP recebe ação para emissão de documentos gratuitos

Na próxima terça-feira (18), a partir das 10 horas, a Escola Estadual Professora Amélia Kerr Nogueira, localizada no Jardim Horizonte Azul, zona sul da capital, receberá a ação “Cidadania em Movimento”, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC).

No local, a população poderá realizar gratuitamente diversos serviços como solicitação de CPF e emissões de 2.ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), emissão de atestado de antecedentes criminais, orientação jurídica sobre seguro-desemprego e carteira digital, atendimento do CRAS, direitos do consumidor, além de exames de vista, aferição de pressão arterial e cortes de cabelo.

A ação é uma parceria do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Sul, Prefeitura de São Paulo, Instituto Embelleze, Cruz Vermelha, Faculdade Sequencial, entre outros.

Data: Terça-feira, 18 de junho de 2024

Horário: 10 às 15 horas

Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 1355 – Jardim Horizonte Azul, São Paulo – SP, 04963-010