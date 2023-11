Escola do Consumidor em Diadema leva palestra a Centro Cultural no Jardim Ruyce

Nesta quinta-feira (30/11), o Centro Cultural Heleny Guariba, no Jardim Ruyce em Diadema, recebe palestra gratuita sobre Direito do Consumidor. O encontro, que vai ocorrer às 9h30, será ministrado pela advogada e coordenadora da Escola Municipal de Educação para o Consumo, Rosana Coelho, e a advogada e diretora do Procon Diadema, Eliete Menezes.

Durante a palestra serão apresentados exemplos e situações práticas do dia a dia em que os direitos são violados e orientações para fazer valer os direitos do consumidor. Para a coordenadora, esta é uma oportunidade de facilitar o acesso da população à informação, divulgar as ações da escola e do Procon municipal.

A palestra é voltada para a população em geral e não é necessário agendamento prévio.

Escola

Criada em março deste ano, a Escola Municipal de Educação para o Consumo de Diadema objetiva estimular a educação para o consumo como forma de contribuir com o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, a conscientização de direitos e a necessidade de preservação dos recursos naturais do planeta.

Procon

O Procon Diadema recebe reclamações e dúvidas do consumidor de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é preciso ser morador da cidade ou funcionário da Prefeitura do município. A orientação é levar original e cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e também aqueles relacionados à reclamação que deseja fazer, como notas fiscais, contas e/ou extratos de cobrança, registro de conversa ou tentativa de negociação com a empresa.

Serviço:

Palestra sobre Direito do Consumidor

30 de novembro, quinta-feira, às 9h30

Local: Centro Cultural Heleny Guariba. Rua Barão de Uruguaiana 87 – Bairro Ruyce.

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro de Diadema.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: procon@diadema.sp.gov.br