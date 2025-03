Escola do ABC é referência quando o assunto é dança

A Vox Dance Studio, localizada em São Caetano do Sul/ São Paulo, é hoje uma referência na cena da dança brasileira e internacional, conquistando respeito e admiração pela sua abordagem única de ensino e por sua capacidade de formar campeões. Fundada com a missão de proporcionar liberdade de expressão por meio da dança, a escola não só alcançou, como superou suas metas, criando um impacto profundo na vida de seus alunos.

A história da Vox começou em 2019, com o desenvolvimento de uma metodologia própria para o ensino de Zouk Brasileiro. Criada por Leandro Franklin Costa Nascimento e Nayara Celestini, o projeto começou com grupos de estudo que atraíram mais de 90 alunos fixos, mesmo em espaços alugados por hora. A pandemia em 2020 trouxe novos desafios, mas também abriu portas para a inovação. A escola adaptou suas aulas ao formato online, oferecendo vídeos didáticos, aulas ao vivo, plantões de dúvidas e até bailes virtuais, onde os alunos podiam praticar em casa, mas com interação e acompanhamento de colegas e professores. Isso permitiu que a metodologia “Treinamento de Campeões” de Leandro se expandisse muito além das paredes do estúdio de dança, atraindo atenção e alunos de todo o mundo.

Com dedicação e criatividade, a Vox manteve e até ampliou sua base de alunos durante esse período, fortalecendo sua metodologia e criando bases sólidas para o que estava por vir. Em outubro de 2020, foi inaugurado o primeiro espaço físico da escola, que em 2022 se mudou para um local maior e mais bem estruturado, acompanhando o crescimento do número de alunos e da reputação da Vox no cenário da dança.

Desde o início, a Vox Dance Studio rompeu com os modelos tradicionais de ensino. Inspirada na ideia de que a dança é uma forma de voz e expressão, a escola introduziu um sistema de aulas open level, organizadas em três casas de interesse: Performance, Dança Social e Styling. Em vez de separar os alunos por níveis técnicos, a metodologia promoveu a convivência entre diferentes perfis, permitindo trocas enriquecedoras e aprendizado coletivo.

Os alunos tinham a liberdade de criar suas próprias grades de aulas, baseadas em seus interesses e objetivos, com o suporte dos professores. Essa abordagem promoveu autonomia e responsabilidade, enquanto reforçava a importância da socialização e da diversidade, características essenciais da dança a dois.

Quando os fundadores decidiram expandir seus trabalhos internacionalmente, realizaram um planejamento cuidadoso para manter a essência da escola intacta. Murilo Maciel e Sara Lima, dois ex-alunos dedicados, assumiram a administração da Vox. Hoje, sob sua gestão, a escola oferece ainda mais modalidades e eventos, mantendo a essência e os valores que a tornaram um sucesso.