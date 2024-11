Escola de SP simula COP e promove experiência transformadora para alunos

Em meio à realização da COP 29, que está acontecendo entre 11 e 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão, a Escola Bilingue Aubrick, de São Paulo, realizou a segunda edição da “Aubrick MUN”, evento inspirado na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP. A iniciativa proporcionou aos alunos uma oportunidade única de desenvolver habilidades críticas como argumentação, cooperação, tolerância e escuta ativa, simulando e antecipando os temas e preparativos para a COP 30, que será realizada em 2025 no Brasil, na cidade de Belém, estado do Pará.

A simulação da cúpula incluiu comitês em inglês e português, onde os estudantes atuaram como diplomatas e jornalistas, representando países e debatendo pautas climáticas relevantes, como o financiamento climático e a transição energética. O exercício foi pensado com o objetivo de preparar os jovens para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança.

Durante seis semanas de preparação, os alunos pesquisaram sobre os países representados, registrando suas descobertas e elaborando relatórios em padlets (mural online multimídia), além de produzir documentos e acordos em torno das metas do Acordo de Paris para a redução de emissões de gases causadores do aquecimento global.

Os estudantes da Aubrick, nas simulações da cúpula climática

(Divulgação)

A atividade incluiu até uma sala de imprensa fictícia, com publicações de notícias em três idiomas: português, espanhol e inglês. Com o apoio de uma jornalista profissional, os estudantes aprenderam a desenvolver uma linha editorial de veículos de mídia impressa, e a cobrir o evento como jornalistas reais, contribuindo com reportagens que enriqueceram e subsidiaram os próprios colegas nas discussões das simulações.

Alunos produziram jornais e notícias sobre o evento, atuando como jornalistas cobrindo eventos internacionais

(Divulgação)

De acordo com Julio Cesar Ferreira, coordenador pedagógico da Aubrick, a experiência permitiu que os alunos sejam protagonistas, aprendendo a negociar, buscar consensos e compreender a complexidade dos acordos internacionais sobre o clima.

“Eles enfrentam situações desafiadoras que exigem organização, disciplina e autonomia. Nas dinâmicas, o professor atuou como facilitador, fomentando o protagonismo da criação de conteúdo do estudante”, afirma Ferreira.

O evento de simulação contou também com a conferência de abertura de um profissional de relações internacionais, que trouxe insights sobre o cenário atual das negociações climáticas, proporcionando um ponto de vista qualificado para alunos e familiares convidados para conferir os trabalhos dos alunos.

As discussões realizadas durante a simulação ainda ofereceram aos estudantes o conhecimento necessário para começar 2025 inteirados sobre o principal tema do ano da agenda do Brasil, a realização da COP 30 no País, estando aptos a analisar as futuras discussões com base no reportório adquirido.

“Este tipo de projeto interdisciplinar aprofunda o conhecimento dos alunos sobre o tema das mudanças climáticas, e também fortalece competências de comunicação escrita e oral, fundamentais para a formação dos alunos como cidadãos globais. Este é um exercício único de aprendizagem prática e colaboração que faz parte do compromisso da Aubrick com uma educação inovadora e integrada,” completa o coordenador da escola.