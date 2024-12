Escola de SP arrecada itens para doação à comunidade no Natal

O Aubrick Cares, grupo de voluntariado formado por estudantes e famílias da Escola Bilíngue Aubrick, encerra o ano de 2024 com um impacto extraordinário, refletido em números impressionantes e histórias de solidariedade. A comunidade escolar arrecadou 1.429 caixas de bombons, que levarão alegria às famílias atendidas pela Liga Solidária, e 24.379 absorventes, beneficiando 1.300 mulheres em situação de vulnerabilidade em Paraisópolis, através da campanha contra a pobreza menstrual “Adote um Ciclo”, do Instituto Educadoras do Brasil (ELA).

Segundo a presidente do ELA, Sonia Simões Colombo, a dignidade menstrual feminina é um direito fundamental, ainda negligenciado em muitas regiões do nosso país. “A iniciativa da Aubrick demonstra não apenas a solidariedade e empatia dos estudantes, mas também o impacto que projetos sociais liderados por jovens podem ter em comunidades em situação de vulnerabilidade. A juventude tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Cada absorvente arrecadado representa cuidado, empatia e compromisso com o próximo”, diz.

Segundo Fatima Lopes, diretora geral da escola, o voluntariado vai além do assistencialismo; é uma ferramenta poderosa para desenvolver nos alunos habilidades socioemocionais e o senso de responsabilidade global. “Essas ações traduzem o espírito de união e cidadania que permeia nossa escola. A mobilização de nossos alunos e suas famílias inspira não apenas nossa comunidade, mas também todos que têm contato com o Aubrick Cares”, afirma.

Ao longo do ano, o Aubrick Cares promoveu diversas iniciativas transformadoras, incluindo:

Entrega de um caminhão com produtos de higiene, roupas e água potável para famílias no Rio Grande do Sul, atingidas por fortes chuvas em maio;

Doação de 1.207 caixas de bombons para o Projeto Juntos Pelo Capão, Lar Ludovico e ONG Alquimia;

Montagem de 40 kits de maternidade para o Instituto ICR e o Lar Meimei;

Contribuições para o brechó e bingo solidário da Casa Ondina Lobo, com roupas, itens de higiene e brindes;

Plantio de mudas nativas da Mata Atlântica às margens da Represa Guarapiranga, em setembro, durante o World Clean Up Day;

Arrecadação de mais de 800 brinquedos para as ONGs The Way e Amor Philia, em celebração ao Dia das Crianças.

Para 2025, o grupo planeja expandir ainda mais suas iniciativas, envolvendo um número crescente de famílias e reforçando o compromisso com uma educação que forma cidadãos conscientes e atuantes.

A Feira do Bem: uma iniciativa que nasceu na Aubrick

A Feira do Bem, evento de economia solidária e circular, nasceu em 2018 dentro da Escola Bilíngue Aubrick, idealizada por Erika Atie e pela diretora Fatima Lopes. Criada para conectar a comunidade escolar às Organizações da Sociedade Civil, a feira introduziu os alunos a práticas de voluntariado por meio de vivências significativas.

Hoje, a feira se consolidou como um evento relevante na cidade de São Paulo, promovendo a economia circular e o impacto social em espaços ao ar livre, como praças e parques. Reunindo projetos sociais e marcas autorais, o evento oferece um ambiente inclusivo com oficinas gratuitas, apresentações culturais e opções gastronômicas.

“A Feira do Bem nos ensinou que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Esse aprendizado transformador está no coração de todas as iniciativas do Aubrick Cares”, afirma Fatima Lopes, madrinha do evento.

Ao conectar solidariedade, aprendizado e impacto social, o Aubrick Cares reforça o papel da Escola Bilíngue Aubrick como uma instituição que forma cidadãos do mundo para um mundo mais cidadão, promovendo uma educação alinhada aos valores de empatia, inovação e excelência.