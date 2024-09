Escola de São Paulo planta árvores e promove ação de limpeza na represa de Guarapiranga

A Escola Bilíngue Aubrick, localizada no bairro do Campo Belo, na capital paulista, vai mobilizar alunos, famílias e funcionários voluntários em uma ação de limpeza e plantio de mudas nativas da Mata Atlântica às margens da Represa de Guarapiranga – reservatório que fornece água para mais de quatro milhões de habitantes da Grande São Paulo.

A ação ambiental acontece neste sábado, 21 de setembro, das 8 às 12h30, em parceria com o projeto “Limpeza na Represa” e faz parte do “World Clean up Day”, movimento global que promove um dia mundial de limpeza para coletar resíduos de rios, cidades e comunidades.

Durante a ação, os estudantes, seus pais ou responsáveis participarão ainda de uma roda de conversa sobre a importância da ação de voluntariado e sobre a gestão de resíduos, ressaltando que o lixo que vemos nas margens da represa é o que é jogado nas ruas e levado para a represa pelas chuvas – o que além da poluição, ocasiona enchentes.

A Escola Aubrick possui o grupo “Aubrick Cares”, no qual as famílias dos alunos planejam ações de voluntariado na comunidade. Para a instituição de ensino, o voluntariado é uma das ações de engajamento para que os estudantes desenvolvam habilidades socioemocionais previstas no currículo escolar.

Recentemente, o grupo de voluntários da Aubrick esteve envolvido em entregas de kits de maternidade para instituições carentes; arrecadações de brinquedos e alimentos; além de ter se unido a escolas em diferentes países para apoiar a implementação de um milhão de meliponários na África do Sul, apoiando o projeto One Million Beehives.

O público interessado em colaborar com a ação de limpeza e plantio deve entrar em contato com o Projeto Limpeza na Represa por meio do Instagram (https://www.instagram.com/projetolimpezanarepresa) para verificar a possibilidade e disponibilidade de participação.