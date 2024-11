Escola de São Paulo abre as portas para famílias e alunos conhecerem as possibilidades do ensino bilíngue

No próximo sábado, a Escola Bilíngue Aubrick, localizada na região do Campo Belo, na capital paulista, realizará um evento gratuito especial com o objetivo de mostrar à comunidade as oportunidades educacionais e a abordagem personalizada do Ensino Médio que a instituição de ensino oferece.

“O evento é uma oportunidade única para as famílias conhecerem de perto a estrutura e o projeto pedagógico do Ensino Médio, além de esclarecer dúvidas diretamente com a equipe pedagógica e parceiros. Famílias e alunos terão a chance de explorar o novo campus, recém-inaugurado para o Ensino Médio, além de assistir palestras exclusivas com coordenadores e parceiros da instituição”, convida a diretora Fátima Lopes.

Educação de qualidade

A Aubrick é uma escola bilíngue brasileira com formação internacional certificada pela Cambridge International – tendo sido a pioneira em São Paulo nessa certificação – que assegura a excelência no ensino da língua inglesa e proporciona certificações internacionais que são válidas em universidades de diversos países. Além disso, a Aubrick também é a única instituição brasileira integrante da rede internacional Round Square, voltada para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e valores globais, como liderança, serviço e sustentabilidade.

O Ensino Médio da Aubrick oferece uma estrutura completa e personalizada. Combinando o currículo Cambridge Internacional com o material de ensino Poliedro, a instituição garante tanto uma preparação sólida para o ENEM e vestibulares quanto uma formação internacional de excelência. Além disso, os alunos podem optar por trilhas de conhecimento alinhadas aos seus objetivos, com aulas eletivas; atividades práticas; projetos interdisciplinares; vivências internacionais; e acompanhamento individualizado de um counselor, profissional que acompanha os estudantes no processo de definição de carreira e ingresso em universidades no Brasil e no exterior.

A Aubrick inaugurou recentemente uma unidade para atender os alunos do Ensino Médio, especialmente projetada para atender as necessidades dessa etapa de aprendizado. Em um espaço de 2.500 m² distribuídos em cinco andares, o novo campus dispõe de oito salas de aula multifuncionais, laboratório, biblioteca, sala de estudos, quadra poliesportiva e áreas de convivência, proporcionando aos alunos uma experiência educacional prática e interativa, que incentiva o pensamento crítico e a colaboração.

Programação do evento

10h30 – “A abordagem única e personalizada do Ensino Médio da Aubrick”, por Julio Cesar Ferreira, Coordenador Pedagógico da Aubrick

11h00 – “As oportunidades oferecidas pelo currículo internacional de Cambridge aos alunos que querem viver e estudar no exterior”, por Rafael Campos, representante da Cambridge International Education

11h30 – “Como o Poliedro Sistema de Ensino tem apoiado a Aubrick na customização do currículo e na preparação dos alunos para o vestibular, por João Wood, consultor Poliedro Educação

12h00 – Perguntas e atendimento aos familiares

Serviço

Evento: Estude na Aubrick

Data: 09/11/2024, sábado

Horário: 10h30 às 12h15

Local: Aubrick Unidade III – Rua Princesa Isabel 1503, Brooklin

Inscrições gratuitas: https://aubrick.com.br/estude-na-aubrick/