Escola de Música do Parque Ibirapuera oferece vagas para jovens com idades entre 10 e 12 anos 

Para quem deseja começar 2025 dando os primeiros passos no meio musical, a Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, anuncia vagas abertas para jovens iniciantes, que tenham idades entre 10 e 12 anos. As vagas são destinadas a estudantes que estão regularmente matriculados em uma escola e têm interesse em aprender música em um dos espaços culturais mais tradicionais de São Paulo. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 8 de janeiro de 2025, neste formulário .

O processo de inscrição para as vagas disponíveis é realizado em três etapas. A primeira consiste no preenchimento da ficha cadastral, na qual os estudantes devem informar seus dados e atender aos requisitos estabelecidos. Aqueles que atenderem aos critérios de idade e matrícula escolar regular serão convocados para a segunda etapa: uma entrevista de avaliação inicial, na qual os candidatos realizarão exercícios simples de ritmo e coordenação motora. As entrevistas acontecerão entre os dias 27 e 30 de janeiro e a divulgação dos resultados será entre os dias 3 e 6 de fevereiro de 2025.

Por fim, os estudantes aprovados nesta fase serão convocados para a terceira etapa, que corresponde à apresentação de documentos e matrícula. Para garantir a vaga, os candidatos deverão apresentar comprovante de matrícula escolar, comprovante de vacinação, comprovante de endereço e documentos pessoais, entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Serão disponibilizadas vagas para dois turnos. No período da manhã, são 15 vagas, com aulas, no primeiro semestre, às quartas-feiras, no contraturno escolar, e aos sábados pela manhã. Já no turno da tarde, há 10 vagas, com aulas, no primeiro semestre, às quartas-feiras, no contraturno escolar, e aos sábados pela manhã. Caso o número de candidatos aprovados ultrapasse o número de vagas oferecidas, será criada uma lista de espera.

A instituição se dedica a oferecer ensino musical de qualidade, com uma metodologia que integra teoria e prática, proporcionando aos alunos um ambiente de aprendizado completo e estimulante. Com professores experientes e uma infraestrutura de excelência, a escola é o lugar ideal para quem deseja se aprofundar no universo da música de forma muito completa. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]