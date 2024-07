Escola de Música do Parque Ibirapuera abre inscrições para cursos de musicalização

Para quem é apaixonado pelo mundo da música e sempre sonhou em aprender a cantar ou tocar algum instrumento musical, a oportunidade chegou. Com um portfólio de aulas qualificado e um corpo acadêmico renomado, a Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, acaba de anunciar a abertura de inscrições para diversos cursos de musicalização, como ‘Iniciação Musical’ e ‘Canto’, que englobam desde o público infantil até os adultos. As formações iniciam no segundo semestre de 2024 e as vagas são limitadas. Confira abaixo todas as especializações disponíveis:

Curso de Iniciação Musical

Sobre o curso: para quem nunca teve contato com a música e busca aprender mais sobre esse universo, o Curso de Iniciação Musical é a escolha ideal. Com duração de três anos, envolve aulas teóricas e práticas de canto em coro, instrumento de preferência, ritmo, história da música, entre outros módulos.

Link para inscrição: inscrições pelo Forms estão abertas até o dia 10 de julho

Como se inscrever: após o preenchimento gratuito da ficha de inscrição, todos os cadastrados realizarão uma entrevista inicial, de 15 a 19 de julho, na qual executarão exercícios simples de ritmo e coordenação motora para avaliação. Os aprovados nesta fase serão chamados para a terceira etapa, que consiste na apresentação dos documentos para a matrícula. Vale ressaltar que é obrigatório que os estudantes estejam devidamente matriculados em uma escola.

Público-alvo: crianças de 10 a 12 anos

Data de início das aulas: 27 de julho de 2024

Local: Auditório Ibirapuera

Dias e horários das aulas: segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, ou das 14h às 18h. Aos sábados, o horário é fixo das 8h às 12h

Vagas: 15 vagas para o período da manhã e 10 vagas para o período da tarde

Valor: gratuito

Curso de Musicalização Infantil

Sobre o curso: tem como objetivo principal proporcionar uma introdução significativa ao mundo da música. Durante as aulas, os estudantes aproveitarão momentos de apreciação musical, exploração da linguagem, dos instrumentos e das técnicas, participarão da criação coletiva e terão uma aproximação inicial aos aspectos formais a partir da alfabetização na linguagem musical.

Link para inscrição: inscrições pelo Urbiapass estão abertas

Público-alvo: crianças de 7 a 10 anos

Período das aulas: 9 de agosto a 30 de novembro de 2024

Local: Auditório Ibirapuera

Dias e horários das aulas: às sextas-feiras, das 9h às 11h, ou das 14h30 às 16h30

Vagas: duas turmas com 20 vagas disponíveis cada

Valor: R$ 2.100 ou 6 vezes de R$ 350 no cartão de crédito. Os 10 primeiros inscritos recebem 10% de desconto no valor do curso e pagam R$ 1980 ou 6 vezes de R$ 315.

Curso de Canto em Grupo ‘De Tudo Se Faz Canção’

Sobre o curso: esta é a chance de aprender mais sobre os fundamentos da linguagem musical e soltar a voz em canções especialmente selecionadas, além de apresentar-se num dos palcos mais icônicos de São Paulo, o Auditório Ibirapuera. O cronograma de aulas é composto pela imersão prática vocal, desenvolvimento e fundamentos introdutórios sobre técnica vocal cantada e falada, exercícios de consciência corporal aplicados ao canto e na respiração como forma de melhorar aspectos de percepção e do conhecimento de elementos fundantes da linguagem musical.

Link para inscrição: inscrições serão abertas em breve no Urbiapass

Público-alvo: a partir de 18 anos

Período das aulas: 19 de agosto a 21 de dezembro de 2024

Local: Auditório Ibirapuera

Dias e horários das aulas: às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30

Vagas: 45 vagas

Em caso de dúvidas ou solicitação de mais informações, basta entrar em contato com a Escola de Música do Parque Ibirapuera pelo seguinte e-mail: escolademusica@urbiaparques.com.br