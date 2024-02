Escola de Música do Parque Ibirapuera abre inscrições para cursos de musicalização e canto

A Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, está com inscrição abertas para os cursos livres semestrais de musicalização ‘Barulho não, Música!’, voltado para crianças e de canto em grupo ‘De tudo se faz Canção’, para adultos. As vagas são limitadas e os primeiros inscritos recebem o desconto especial de 10% sobre o valor total em cada um dos cursos.

Os interessados, com ou sem conhecimentos musical e ou vocal prévios, poderão participar de uma aula experimental gratuita de musicalização no próximo dia 23, das 9h às 10h30 ou 14h30 às 16h. Já no dia 26, a aula de canto em grupo será 19h30 às 21h. Para isso, os candidatos devem contatar a Central da Escola de Música pelo (11) 97669-6536 e confirmar a presença. As aulas experimentais acontecerão no Auditório do Parque Ibirapuera.

O objetivo dos cursos é proporcionar uma introdução significativa ao mundo da música, por meio de instrumentos musicais ou canto, além de momentos de apreciação musical, explorações da linguagem, instrumentos e técnicas formais. Conheça os detalhes abaixo:

Musicalização Infantil – ‘Barulho não, Música!’

O curso de musicalização ‘Barulho, não! Música!’, voltado a crianças entre sete e dez anos,terá início no dia 1° de março e as aulas ministradas sempre às sextas-feiras, na sede da Escola de Música do Parque Ibirapuera. Serão duas turmas com 20 vagas cada, divididas nos períodos da manhã, das 9h às 11h e tarde, das 14h30 às 16h30. As inscrições seguem até o dia 29 de fevereiro ou até as vagas serem preenchidas. Os interessados devem acessar o UrbiaPass para fazer a inscrição e obter mais informações.

O aprendizado será guiado pelo saxofonista e professor, Danilo Rocha. Ele é formado pela Escola de Música do Parque Ibirapuera e pela EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim). Atua como músico e professor em diversas escolas e projetos na cidade de São Paulo, além de ser integrante dos grupos Quarteto Saxofonando, Sexteto Ubuntu, Banda Aldeia e Banda Nova Malandragem.

Canto em grupo para adultos – ‘De tudo se faz Canção’

O curso de canto em grupo ‘De tudo se faz Canção’, segue para a sua segunda edição, e é voltado a pessoas a partir de 18 anos. As aulas terão início no dia 4 de março e serão ministradas sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, na sede da Escola de Música do Parque Ibirapuera. No total são 45 vagas e as inscrições seguem até o dia 3 de março ou até completar a capacidade máxima. Os interessados devem acessar o UrbiaPass para fazer a inscrição e obter mais informações.

O regente Daniel Reginato, reconhecido por seu talento como educador, artista e pesquisador musical será um dos professores do curso. Com vasta experiência em diversos contextos educacionais, Reginato terá como um de seus pontos principais os elementos da linguagem musical. Ele é mestre em Educação pela PUC São Paulo (Pontifícia Universidade Católica) e é bacharel em Música pela USP (Universidade de São Paulo).

Ensaios e apresentações

Ambos os cursos contemplam ensaios e apresentações em um dos palcos mais famosos de São Paulo, o icônico Auditório Ibirapuera, com plateia para até 800 pessoas. As aulas acontecerão no Auditório, obra arquitetônica de Oscar Niemeyer (Avenida Pedro Álvares Cabral – Parque Ibirapuera – entrada Portão 2).

Por dentro da Escola de Música do Parque Ibirapuera

A Escola de Música do Parque Ibirapuera é um importante centro de educação musical localizado em São Paulo. Oferece uma variedade de cursos e atividades para crianças, jovens e adultos, proporcionando uma formação musical de qualidade e estimulando a expressão artística. Com uma equipe de professores qualificada e uma estrutura de ponta, a escola é reconhecida por sua excelência no ensino da música brasileira.

O espaço oferece uma excelente estrutura com salas de aula e estúdios projetados para proporcionar conforto acústico e estimular a criatividade musical. O ambiente é amplo e foi cuidadosamente planejado para garantir a melhor experiência de aprendizado aos alunos.