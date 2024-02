Escola de idiomas oferece 500 vagas em curso de inglês “express” gratuito

Com objetivo de estimular o ensino de outros idiomas no Brasil, a rede de escolas KNN lançou um programa de aulas de inglês gratuitas. O curso de inglês “express” é presencial, tem duração de 2 horas, certificação e o aluno ganha apostila com 100 palavras mais usadas no dia a dia. O programa existe no Brasil desde janeiro e já atendeu mais de 1.000 alunos. A meta é atender cerca de 500 alunos por mês em todas as unidades da rede de escolas de idiomas, presente em quase todos os estados brasileiros, e uma das maiores franquias do país.

Os interessados precisam ter a partir de 5 anos de idade e não há necessidade de conhecimento prévio do idioma. A inscrição para o curso de inglês pode ser feita em qualquer unidade KNN do país, onde mais de 200 mil alunos já atestaram a metodologia pensada para nativos que falam português.

“Queremos oportunizar que mais pessoas tenham contato com o idioma e percebam que podem aprender mais rapidamente conosco. A adesão é tanta que cerca de 70% das pessoas que frequentam a aula gratuita acabam se tornando alunos matriculados em nossos cursos regulares”, diz o supervisor comercial da rede, Jhonatan Yoos.

Curso de inglês de 2 anos

Para quem optar por se tornar aluno de uma escola KNN, a duração do curso de inglês é de aproximadamente 2 anos. Tem como diferencial a metodologia criada especialmente para falantes nativos do português e pelas aulas de inglês com foco na conversação. As turmas são pequenas, com a mesma faixa etária (a partir de 4 anos) e o mesmo nível de proficiência. Além do material didático, a rede ainda oferece aplicativo exclusivo para os alunos praticarem a leitura, pronúncia e compreensão auditiva.