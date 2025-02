Escola de Governo de Santo André realiza primeira colação de grau

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Administração e Finanças e da EGEA (Escola de Governo do Executivo Andreense), realizou nesta quinta-feira (13) a colação de grau de 19 estudantes do curso de tecnólogo em Gestão Pública. O evento foi realizado no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo.

Em convênio com o Centro Universitário Fundação Santo André, o grupo de alunos recebeu em dois anos material de aprendizado sobre políticas públicas e gestão governamental. A equipe de formandos ingressou na Prefeitura em 2023 através do projeto “Servidor do Futuro” da Escola de Governo, onde a administração custeou a formação destes servidores em uma graduação especial voltada à gestão pública de Santo André. Vale lembrar que a EGEA já completou 3 anos.

“As equipes de diversas secretarias receberam os alunos que transitaram nas diversas áreas, o que foi muito importante para o sucesso. Pude ver a trajetória e ter acompanhado vocês nestes anos. Esta formatura coroa nosso compromisso de buscar sempre a capacitação dos servidores”, definiu a secretária de Administração e Finanças, Fernanda Sakaragui.

A capacitação faz parte do processo de ingresso dos agentes na Prefeitura, garantindo que os servidores estejam preparados para atuar na formulação e implementação de políticas públicas que beneficiem a população andreense. O curso oferecido pela Fundação Santo André proporcionou uma formação abrangente, com foco nas particularidades da administração municipal e no aprimoramento da gestão pública.

O curso trouxe uma gama de atividades e ensinamentos em diferentes temas, como Direito Administrativo, Administração Pública, Ciência Política, Direito Constitucional, Educação Ambiental, Responsabilidade Social, Ética, Ciência e Sociedade, Governo Digital e Gestão Eletrônica, Gestão Pública e Desenvolvimento Econômico, entre outras.

Qualificação

A Escola de Governo tem como objetivo incentivar o aperfeiçoamento da formação profissional dos servidores públicos, através da estruturação de um órgão exclusivo para essa finalidade. A iniciativa busca formar e capacitar servidores para fortalecer a capacidade gerencial e a implementação de políticas públicas, sendo um mecanismo institucional de capacitação e treinamento capaz de formar líderes eficazes que possam definir metas, inspirar pessoas e orientar resultados sustentáveis.