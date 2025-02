Escola de gastronomia dá dicas de Culinária de Carnaval

O Carnaval é a época perfeita para celebrar com comidas e bebidas que são tão animadas e coloridas quanto a festa. Para atender ao mercado de festas, empreendedores da gastronomia estão apostando em petiscos e drinks temáticos, criativos e fáceis de preparar, que conquistam pela apresentação e sabor. Segundo a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet, a chave do sucesso está em combinar criatividade e praticidade.

“O cliente de eventos como o Carnaval busca algo especial, que seja divertido, gostoso e fácil de consumir. Produtos temáticos e práticos têm grande apelo nessa época do ano”, explica a chef, que é especialista em gastronomia festiva e criativa. Confira abaixo receitas de petiscos e drinks que são sucesso garantido para quem quer lucrar neste Carnaval.

Mini pastéis coloridos

Um clássico brasileiro, agora com um toque divertido e temático.

Ingredientes:

Massa para pastel pronta

Recheios de sua escolha (carne, queijo, frango com catupiry)

Corante alimentício comestível nas cores do Carnaval

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Abra a massa de pastel e pincele levemente o corante em um dos lados, criando listras ou desenhos. Recheie os pastéis com os ingredientes escolhidos e feche as bordas com um garfo. Frite os pastéis em óleo quente até ficarem dourados. Escorra em papel toalha e sirva.

Dica da chef: “Você pode oferecer um mix de cores, combinando diferentes tons para cada lote de pastéis. Isso dá um charme único e atrai os olhos dos clientes.”

Espetinhos tropicais de camarão

Um petisco leve, sofisticado e perfeito para o clima de verão.

Ingredientes:

Camarões médios limpos

Abacaxi em cubos

Pimentões coloridos em pedaços

Palitos para espetinho

Sal, limão e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Tempere os camarões com sal, limão e pimenta. Monte os espetinhos intercalando camarões, abacaxi e pimentões. Grelhe os espetinhos em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até dourarem. Sirva quente, com um molho de iogurte e ervas como acompanhamento.

Drink Arco-Íris de Carnaval

Um coquetel sem álcool (ou com álcool, opcional) que encanta pela apresentação vibrante.

Ingredientes:

200 ml de suco de laranja

200 ml de suco de morango

200 ml de suco de maracujá

200 ml de suco de uva

Gelo e frutas para decorar

Modo de preparo:

Em um copo alto, coloque camadas dos sucos, começando pelo mais denso (suco de uva) e terminando com o mais leve (suco de laranja). Use uma colher para despejar os sucos lentamente, criando o efeito de camadas. Decore com frutas no topo e sirva com um canudo colorido.

Dica da chef: “Se quiser transformar o drink em um coquetel alcoólico, adicione uma dose de vodka ou rum antes de montar as camadas.”

Bolinhas de queijo com glitter comestível

Petisco divertido e brilhante, ideal para festas noturnas.

Ingredientes:

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 xícara de farinha de rosca

Glitter comestível dourado ou prateado

Modo de preparo:

Misture os queijos e molde em bolinhas. Passe as bolinhas nos ovos batidos e na farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourarem e escorra. Polvilhe glitter comestível antes de servir.

Gelatina colorida no copinho

Uma sobremesa rápida, fácil e com a cara do Carnaval.

Ingredientes:

3 sabores de gelatina em pó de cores diferentes (ex: morango, limão e abacaxi)

Água para preparar as gelatinas

Chantilly para decorar

Modo de preparo:

Prepare as gelatinas separadamente, conforme indicado na embalagem, e leve à geladeira. Em copinhos descartáveis, monte camadas de gelatina, deixando cada uma firmar antes de adicionar a próxima. Finalize com chantilly no topo e confeitos coloridos.

Dica da chef: “Essa sobremesa é visualmente encantadora e pode ser personalizada com as cores do evento ou da escola de samba.”

Por que investir em culinária de Carnaval?

De acordo com um relatório da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o Carnaval de 2024 movimentou R$ 8 bilhões no setor de alimentação. A expectativa é que 2025 traga um aumento de 12%, consolidando o evento como uma das principais oportunidades de lucro para negócios gastronômicos.

“Quem aposta em cardápios temáticos e criativos durante o Carnaval tem um diferencial competitivo no mercado. As pessoas estão dispostas a gastar mais por experiências que surpreendam, e a culinária é um posto-chave nessa festa”, reforça Debora Campos.

Com essas receitas e insights, você estará preparado para aproveitar ao máximo a temporada de festas e transformar o Carnaval em um verdadeiro sucesso gastronômico!