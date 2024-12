Escola de Formação Profissional Marcopolo realiza formatura de 49 novos profissionais

Comprometida com o desenvolvimento profissional de jovens das comunidades onde possui operações, a Marcopolo, líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil, realizou, no último dia 17 de dezembro, a formatura de 49 alunos nos cursos de Eletricista de Automóveis, Mecânico de Manutenção de Automóveis e Soldador.

A cerimônia de entrega dos diplomas foi realizada no CTG Marco da Tradição, na Sede da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul (RS), e contou com a presença de familiares dos estudantes e gestores da Marcopolo, como a paraninfa Eliana Zanol, coordenadora de Meio Ambiente da empresa.

A Escola, criada em 1991, tem como objetivo promover a formação de mão de obra qualificada com jovens aprendizes, além de garantir oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. O programa conta com a parceria do SENAI, responsável pela execução do programa de ensino e tem a duração de um ano com aulas em período integral e conteúdos técnicos e práticos.

Durante as aulas, os aprendizes têm a oportunidade de conhecer as diversas atividades que fazem parte da empresa e desenvolvem competências comportamentais como trabalho em equipe, comunicação, relacionamento interpessoal, administração de conflitos e negociação.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 75 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de 140 países.