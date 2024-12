Escola de Esportes de Diadema amplia atendimento e beneficia mais de 8,5 mil pessoas

Criado em meados dos anos 1980, o programa de iniciação esportiva Escola de Esportes, da Prefeitura de Diadema, passou por muitas fases. Nos últimos quatro anos, no entanto, a iniciativa vem experimentando um verdadeiro boom: de quase 500 alunos, passou a atender cerca de 1,2 mil, que têm aulas, em núcleos espalhados por toda a cidade, de futsal, vôlei, basquete e ginástica artística. Quando se consideram outros programas vinculados à Escola, como as escolinhas de futebol e de natação e hidroginástica, esse número chega a 8,5 mil pessoas.

Fernando Millaré, professor de educação física e coordenador da Escola de Esportes, explica que essa grande ampliação no atendimento não caiu do céu, mas é fruto do trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer e da prioridade que o prefeito José de Filippi Jr. confere ao setor, inclusive como forma de agir preventivamente na saúde das crianças e adolescentes.

“Até 2020, havia muito descaso e falta de incentivo por quem estava à frente da pasta. A gente não conseguia passar de 500 alunos por diversos motivos, como a falta de estrutura e de professores. Agora temos 12 professores, que atuam na cidade toda. Também houve o investimento na revitalização de espaços esportivos, como o Ginásio Poliesportivo João do Pulo, no bairro Canhema”, afirma Millaré.

O coordenador aponta outros avanços nos últimos quatro anos, como o enorme crescimento das turmas de vôlei, de duas para cinco, o oferecimento de ginástica artística, em que podem se inscrever crianças de 4 a 12 anos, e o basquete, que cresceu graças à parceria com o Instituto Teko Porã.

A quantidade de pessoas que têm acesso gratuito a aulas de esporte em Diadema cresce ainda mais quando se considera outras ações sob o guarda-chuva da Escola de Esportes, como as escolinhas de futebol. As aulas, ministradas em 12 campos espalhados pelo município, beneficiam, hoje, mais de 5 mil crianças e jovens de 7 a 17 anos.

Já o projeto Água Viva, também vinculado à Escola de Esportes, oferta a mais de 2 mil crianças, jovens, adultos e idosos aulas de natação e de hidroginástica no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, nos períodos manhã, tarde e noite.

Adilson Souza, secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Diadema, afirma que são vários os resultados dos programas de iniciação esportiva da Escola de Esportes. “Além de toda uma geração da cidade praticando esporte, tendo acesso a mais saúde, equilíbrio e disciplina, inclusive em sua vida pessoal, as escolinhas formaram e encaminharam cerca de 50 atletas às nossas equipes de competição. Ou seja, é essa ‘prata da casa’ que representa nossa cidade em competições importantes em diversas modalidades, como vôlei e basquete”, completa.



