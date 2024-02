Escola de Educação para o Consumo de Diadema disponibiliza cursos para grupos

A Escola Municipal de Educação para o Consumo (EMEC) de Diadema abre vagas para que grupos fechados possam solicitar os cursos, além das turmas programadas do calendário da instituição. “Quem desejar participar de alguma das capacitações de Direitos Básicos do Consumidor ou Consumo Consciente pode entrar em contato direto com a escola”, explicou a coordenadora da Escola Municipal de Educação para o Consumo, Rosana Coelho. “A procura tem aumentado porque a população também está mais sensível ao tema e deseja conhecer seus direitos”, completou.

O agendamento para grupos a partir de oito pessoas é feito presencialmente, de segunda a sexta, das 9h às 16h, ou pelo email rosana.coelho@diadema.sp.gov.br, dentro da programação de atividades da EMEC. É preciso apresentar cópia de RG e comprovante de endereço dos participantes; nome/área de atuação do grupo; indicação de local que pretende receber a equipe da escola (na própria escola ou outro espaço indicado pelo grupo).

O objetivo é levar à população conhecimento de seus direitos e deveres em relação ao consumo, buscando evitar a ocorrência de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços.

Como funciona

Durante o curso de três horas é possível esclarecer dúvidas com especialistas sobre situações reais do dia a dia, como por exemplo, como reconhecer o abuso dentro de uma relação de consumo; o que fazer quando ocorrem falhas; e quando procurar o Procon. Além disso, no curso de Consumo Consciente, a equipe apresenta a responsabilidade individual e coletiva; dicas práticas para se tornar um consumidor consciente; reflexões sobre o uso dos recursos naturais; desperdício doméstico e outros.

Nesta semana (27, 28 e 29 de fevereiro), a EMEC promoveu cursos para servidores, estagiários e profissionais do Programa Frente de Trabalho da Prefeitura de Diadema. Para a coordenadora do Procon municipal, Eliete Menezes, a informação é aliada para que o consumidor se sinta seguro em exigir seus direitos. “Percebemos que a quantidade de munícipes que chegam cientes do seu direito tem aumentado. Muitas vezes, a empresa já foi consultada e não solucionou o problema”, ressaltou.

A escola estimula a educação para o consumo como forma de contribuir com o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, a conscientização de direitos e a necessidade de preservação dos recursos naturais do planeta.

Escola

A EMEC foi criada em março de 2023 e, em nove meses de atuação, mais de 550 pessoas participaram das aulas temáticas de Direitos do Consumidor e Consumo Consciente na própria escola, nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Escola Diadema de Administração Pública (EDAP) e Escola do Legislativo (EL).

Procon

O Procon Diadema recebe reclamações e dúvidas do consumidor de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é preciso ser morador da cidade ou funcionário da Prefeitura do município. A orientação é levar original e cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e também aqueles relacionados à reclamação que deseja fazer, como notas fiscais, contas e/ou extratos de cobrança, registro de conversa ou tentativa de negociação com a empresa.

Serviço:

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: procon@diadema.sp.gov.br