Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera lança o curso ‘Reino das Galáxias’

O universo é vasto, repleto de mistérios, além de ser formado por inúmeras galáxias esperando para serem exploradas. Pensando nisso, a Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera, administrada pela Urbia, acaba de anunciar o lançamento do curso ‘Reino das Galáxias: Uma Viagem de Descobertas’, uma oportunidade única para quem ama Astronomia e tem interesse em embarcar em uma profunda jornada intergaláctica. As aulas serão realizadas presencialmente na instituição, entre os dias 25 e 28 de novembro, das 19h às 21h30.

Durante a programação, os participantes aprenderão sobre os diferentes tipos de galáxias, teorias e modelos que envolvem a formação e evolução dessas estruturas, incluindo fusões e interações galácticas. Haverá também a investigação de suas dinâmicas, como rotação, efeitos da matéria escura, além de sua composição em estrelas, gás, poeira e buracos negros. Os estudantes também verão como elas interagem com o meio intra-aglomerado e conhecerão seu papel na estrutura do universo. Por fim, haverá uma abordagem sobre as tecnologias e métodos usados para observá-las e como o estudo delas tem evoluído com o passar dos anos.

Com 10 horas de carga horária total, o curso conta com um conteúdo pragmático composto por oito tópicos: Breve contexto histórico do estudo de galáxias; Conceitos básicos de Astrofísica; A Via Láctea e sua estrutura; Classificação das galáxias; Dinâmica, formação e evolução; Núcleos ativos de galáxias; Grupos e aglomerados de galáxias e Distribuição de galáxias no universo.

Vale ressaltar que as aulas serão conduzidas pela professora Mirian Castejon Molina, que traz uma vasta experiência acadêmica e prática para o curso, com um histórico extenso em Astrofísica. Formada em Física pela UNESP e com doutorado em Astrofísica pelo IAG-USP, Mirian tem se destacado como divulgadora científica e supervisora de Astronomia no Planetário Ibirapuera.

O investimento para participar é de R$ 250,00 e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass.

Curso ‘Reino das Galáxias: Uma Viagem de Descobertas’

Data: 25 a 28 de novembro

Horário: das 19h às 21h30

Local: Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Público-alvo: maiores de 18 anos

Investimento: R$ 250

Inscrições: Urbiapass