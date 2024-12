Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera encerra 2024 com aulas que imergem na dinâmica celeste

O ano está acabando, mas uma nova jornada está prestes a começar para os amantes da ciência. A Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera, administrada pela Urbia, convida o público a explorar os mistérios do cosmos em seu curso ‘Saiba se localizar no Universo’. Realizada presencialmente entre os dias 16 e 19 de dezembro de 2024, das 19h às 21h30, a formação oferece uma imersão no universo da mecânica celeste, explorando fenômenos astronômicos e o uso de diferentes sistemas de coordenadas para localizar estrelas, planetas e outros corpos.

Durante as aulas, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os conceitos fundamentais que guiam os astrônomos em suas observações diárias, como a definição da Esfera Celeste, os movimentos dos astros, a medição do tempo solar e sideral, e a precessão e nutação dos corpos celestes. O curso também abordará a Astronomia Clássica, com foco no movimento elíptico da Terra e o estudo das leis de Kepler.

Com uma carga horária de 10 horas, a formação é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam entender como o mapa do céu se conecta aos fenômenos que observamos em nosso planeta. Ministradas por Marcelo Rubinho, físico e mestre em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo, as aulas serão realizadas no Planetário Ibirapuera e no Auditório da Escola de Astrofísica, oferecendo uma abordagem prática e fascinante.

O curso tem vagas limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass. Vale ressaltar que participantes que sejam menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável pagante.

Curso ‘Saiba se Localizar no Universo’ da Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera

Data: 16 a 19 de dezembro

Horário: das 19h às 21h30

Local: Planetário Ibirapuera e no Auditório da Escola de Astrofísica

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Público-alvo: livre, mas menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável inscrito

Inscrições: Urbiapass