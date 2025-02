Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera abre inscrições para curso sobre galáxias

Desvendar os segredos do universo e investigar o que há de mais fascinante nas galáxias pode parecer uma aventura distante, mas essa oportunidade está mais perto do que o imaginado. Um convite para os amantes da ciência acaba de ser enviado pela Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera que está com inscrições abertas para o curso Reino das Galáxias – Uma Viagem de Descobertas. As aulas são presenciais e ocorrerão entre 24 e 27 de fevereiro, das 19h às 21h30, no Planetário Ibirapuera, administrado pela Urbia.

Ao longo dos quatro dias de imersão, que totalizam 10 horas de carga horária total, os participantes serão guiados por conhecimentos que misturam teorias sobre a formação das galáxias, sua trajetória, além das interações entre elas, como as fusões galácticas. O curso também oferece uma verdadeira viagem ao centro das galáxias, analisando o comportamento delas em temas como rotação, matéria escura, buracos negros e a composição dos sistemas galácticos. A proposta é ir além do conhecimento geral, conectando a teoria à prática, e abordando como as galáxias se relacionam com o espaço ao seu redor e com o espaço-tempo.

Além disso, a edição traz uma novidade. Com o propósito de aprofundar ainda mais o estudo da evolução das galáxias, o curso agora conta com um conteúdo exclusivo dedicado a essa temática. Dessa forma, ao invés de oito, a formação passa a ser composta por nove módulos, proporcionando uma abordagem mais detalhada: breve contexto histórico do estudo de galáxias; Conceitos básicos de Astrofísica; Nossa galáxia: a Via Láctea; Estrutura e classificação das galáxias; Dinâmica e formação; Núcleos ativos de galáxias; Grupos e aglomerados de galáxias; Evolução de galáxias; e Distribuição de galáxias no universo.

Além das aulas teóricas, o Planetário Ibirapuera oferece uma experiência única por meio de sua infraestrutura de projeção altamente qualificada, que permite que os participantes mergulhem no universo de forma imersiva e visual. Com uma cúpula de, aproximadamente, 9 metros de altura e 18 metros de diâmetro, e equipamentos de ponta, o ambiente proporciona uma visualização em alta definição das estrelas, planetas e galáxias, criando uma experiência sensorial completa para os alunos.

A formação, que promete enriquecer a compreensão dos estudantes sobre o mundo da Astronomia, será conduzida pela astrofísica Mirian Castejon Molina, atual supervisora do Planetário Ibirapuera, doutora em Astrofísica pela IAG-USP e especialista em superaglomerados de galáxias. Mirian, que conta com uma vasta experiência acadêmica e como divulgadora científica, compartilhará seus conhecimentos de forma didática, revelando como a ciência vem avançando, permitindo que os alunos ganhem um novo olhar sobre o universo.

Com um número restrito de vagas, o investimento para participar é de R$250 e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass .

Curso Reino das Galáxias: Uma Viagem de Descobertas

Datas: 24 a 27 de fevereiro de 2025

Horário: das 19h às 21h30

Local: Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Modalidade: presencial

Público: maiores de 18 anos

Investimento: R$ 250