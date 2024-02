Escola de Artes de Ribeirão Pires abre inscrições para cursos gratuitos de teatro

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da EMARP – Escola Municipal de Artes, promove as inscrições, entre 15 e 27 de fevereiro, para os cursos gratuitos de teatro. Com modalidades de palhaçaria, dramaturgia do corpo, teatro de rua e iniciação teatral, as matrículas poderão ser realizadas de forma online ou presencialmente, a depender da modalidade escolhida, na sede da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril), de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados das 9h às 12h.

Confira as modalidades disponíveis:

Teatro de Rua: O curso pesquisa as teatralidades da rua e espaços não convencionais. Necessária experiência de um ano em artes cênicas.

Aulas: Segundas-feiras, das 15h às 18h.

Público: a partir dos 16 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Dramaturgia do corpo: As aulas promovem a consciência corporal e espacial, por meio de práticas de movimentos e meditação ativa, exercendo a construção de expressão e estado de presença para dinâmicas teatrais.

Aulas: Segundas-feiras, das 19h às 21h30

Público: a partir dos 18 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Palhaçaria: As aulas serão direcionadas à experimentação da linguagem artística cômica, desenvolvendo o clown dos participantes com criatividade e pesquisa individual.

Aulas: Terças-feiras, das 19h às 21h30

Público: a partir dos 16 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Oficina de Iniciação Teatral: São aulas de iniciação e sensibilização artística através da linguagem teatral em que são experimentadas vivências a partir de jogos teatrais, jogos tradicionais e exercícios práticos de encenação, além do aprendizado das técnicas, contextualização teórica e social do teatro.

Adulto: a partir de 18 anos

Aulas: Quintas-feiras das 19h às 21:30

Inscrições online: https://forms.gle/TejkUEiNjQBXYF7v6

Crianças: 7 a 10 anos

Aulas: Terças-feira: 14h às 16h ou quartas-feiras: 9h às 11h

Inscrições presenciais

Pré-adolescentes: 11 a 14 anos

Aulas: Terças-feira, das 14h às 17h

Inscrições presenciais

Adolescentes: 15 a 17 anos

Aulas: quintas-feiras, das 14h às 17h

Inscrições presenciais