Escola da zona norte da capital fica no top 3 entre as melhores escolas do mundo em 2024

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, de São Paulo, ficou entre as três melhores escolas do mundo na categoria Colaboração Comunitária. O anúncio da escola vencedora do World’s Best School Prizes 2024 (Prêmio Melhores Escolas do Mundo, na tradução) foi divulgado nesta quinta-feira (24). A unidade de ensino, localizada na zona norte da capital paulista, atende a 300 alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e foi a única representante brasileira na etapa final da premiação.

O anúncio foi acompanhado pelo secretário da Educação, Renato Feder. “Essa é uma escola com um time que nos dá muito orgulho e todos os alunos estão de parabéns e, por tudo isso, devemos comemorar esse feito”, diz.

A escola, que oferece ensino integral, conquistou a marca graças às suas iniciativas, como o clube de xadrez e as aulas de atletismo, que envolvem estudantes, familiares, educadores e a comunidade local.

“Temos muito a comemorar, nós somos a melhor escola do Brasil neste ano e estamos emocionados. O nosso legado é fazer uma educação para nossos alunos, sempre transformar a educação para que eles tenham o melhor. A gente já é vitorioso, todo dia na Pedro Costa é uma festa e hoje é a culminância dessa festa, com as crianças felizes, brincando e alegres por terem chegado onde chegamos”, comenta a diretora da escola, professora Janaína Freire.

As atividades se unem às iniciativas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para os anos iniciais e a unidade de ensino tem registrado avanços em indicadores educacionais, como o Saeb (de 222,2 em 2021 para 246,4 em 2023), o Saresp (de 213,65 em 2022 para 228,65 em 2023) e o Idesp (de 5,23 em 2022 para 6,18 em 2023).

Para implementar as iniciativas que levaram a EE Deputado Pedro Costa ao top 3 entre as melhores escolas do mundo, a unidade contou com o apoio da ONG Parceiros da Educação, que se dedica a impulsionar a qualidade da educação básica em São Paulo. Este suporte inclui capacitações em gestão escolar, formação para a equipe de professores, suporte com materiais didáticos e melhoria na infraestrutura escolar.

O modelo de atuação da Parceiros da Educação na Escola Estadual Deputado Pedro Costa e em mais de 60 outras unidades estaduais de SP se baseia em quatro pilares: gestão, pedagógico, infraestrutura e envolvimento da família e comunidade.

Ensino profissionalizante a alunos de baixa renda

Na final do prêmio, outra unidade latinoamericana, o Colégio María de Guadalupe, em Buenos Aires, na Argentina, foi anunciada como a Melhor Escola do Mundo. A escola desenvolve projetos de ensino profissionalizante para alunos de baixa renda, com a oferta de bolsas de trabalho após a conclusão do Ensino Médio, entre outras ações.

No estado de São Paulo, uma iniciativa que segue padrão semelhante à da escola argentina foi lançada neste ano pela Secretaria da Educação. Além da ampliação do número de matrículas no Ensino Médio Técnico para 2025, a partir do ano que vem, os estudantes desse modelo de ensino terão acesso ao programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Por meio do programa, os estudantes serão encaminhados ao trabalho em empresas na sua área de formação, e receberão até R$ 1.000 em bolsas de estágio.