Escola da LBV oferece Curso Preparatório para o ENCCEJA 2024

A escola da Legião da Boa Vontade (LBV) na capital paulista abriu inscrições para o Curso Preparatório destinado aos candidatos de todo o Brasil que desejam obter a certificação do Ensino Fundamental e Médio através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2024.

Esta iniciativa visa proporcionar uma oportunidade valiosa para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram concluir seus estudos na idade regular. Os participantes serão capacitados para obterem sucesso no exame, permitindo-lhes dar continuidade em suas trajetórias acadêmicas e profissionais.

O curso tem início no dia 04 de março de 2024 e destina-se a pessoas com mais de 15 anos que buscam a certificação do Ensino Fundamental e para aqueles com mais de 18 anos interessados na certificação do Ensino Médio.

As aulas serão ministradas por meio de videoaulas disponibilizadas através da plataforma Teams. Além disso, os alunos terão acesso a exercícios semanais e aulas ao vivo quinzenais, proporcionando interação direta com os professores para revisão, esclarecimento de dúvidas e correção das atividades.

Todo o curso é estruturado com base no material de orientações fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o órgão responsável pela realização do exame. Dessa forma, os alunos poderão se preparar de maneira adequada e focada nos conteúdos relevantes para o ENCCEJA.

As inscrições para o Curso Preparatório para o ENCCEJA 2024 vão até o dia 03 de março (domingo) e podem ser realizadas diretamente no link abaixo. Não perca esta chance de investir em seu futuro educacional e profissional!

Link: https://forms.office.com/r/EcppVRBcJq

Sobre o Encceja

O Encceja é um exame anual que avalia os conhecimentos e habilidades dos participantes, visando à obtenção dos certificados de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. É uma oportunidade para aqueles que desejam retomar seus estudos e obter uma certificação oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.

