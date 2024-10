Escola da Inclusão da SEDPcD abre inscrições para Curso Básico de Libras

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre, nesta sexta-feira (1º de novembro), a partir das 10h, as inscrições para o novo Curso Básico de Libras on-line e gratuito. Serão 1.120 vagas distribuídas em 16 turmas, com opções às segundas, quartas e sextas-feiras; às terças e quintas-feiras; e aos sábados. As aulas terão início a partir do dia 5 de novembro, e serão ministradas ao vivo por professores surdos.

O curso tem o total de 40 horas, divididas em 30 horas ao vivo pela plataforma Zoom e dez horas de atividades extras. É necessário o uso de câmera durante as aulas. Para obter o certificado de participação, é preciso ter frequência mínima de 75% das aulas ao vivo e atingir média final 5,0 ou superior.

Os cursos de Libras são lançados mensalmente e têm vagas limitadas. O público em geral, a partir dos 18 anos, pode se inscrever. A iniciativa tem o objetivo de ensinar Libras a pessoas sem deficiência auditiva para que estejam habilitadas a se comunicar com as mais de 592 mil pessoas surdas no estado de São Paulo, de acordo com estimativa do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O conteúdo contempla os seguintes temas: O que é libras; Identidade surda; Cultura surda; Comunicação: surdo x ouvinte; Regionalismos na libras; Sistema de notação da libras; Alfabeto manual; Sinais pessoais; Cumprimentos/saudações; Condições climáticas; Advérbios de tempo e calendário; Singular e plural; Animais; Expressões faciais; Materiais escolares e de escritório; Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e interrogativos; Números: cardinais e quantidades; Dias da semana; Família; Sentimentos; Horas/duração; Ambientes da residência; Localidades; Direção/perspectiva; Meios de transporte; Profissões; Documentos; Verbos; Configurações de mão.

Serviço – Inscrições para o Curso de Libras Básico de novembro / 2024

Formulários de inscrição por turma serão abertos ao público em 1º de novembro, às 10h no site da Secretaria.​