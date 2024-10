Escola da Defensoria Pública do Estado de SP ocupará prédio histórico da USP

Foi assinado no último dia 17 de outubro o termo de cessão de um prédio da USP, localizado no centro de São Paulo, para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo que instalará, no local, as atividades da Escola de Defensoria Pública, além de desenvolver atividades conjuntas com a universidade. O prédio está localizado próximo ao Centro Universitário MariAntonia da USP.

“Temos muitos espaços localizados no centro da cidade de São Paulo – o Quadrilátero Direito-Saúde, a FAU Maranhão, o complexo da Maria Antônia, a Casa de Dona Yayá – e todos os nossos prédios precisam ter uma finalidade, precisam ser bem cuidados. Por isso, essa parceria é um exemplo de bom uso do espaço público. A Defensoria ganha um espaço para ampliar suas atividades. A universidade se beneficia com a possibilidade de interagir melhor com a Defensoria, possibilitando o oferecimento de cursos e serviços em conjunto, criando um ambiente melhor para a formação de alunos. E a cidade ganha, com uma ocupação qualificada da região do centro, que beneficiará toda a sociedade”, afirmou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior.

A cerimônia de assinatura foi realizada no prédio da Reitoria da USP e contou com a participação de dirigentes da universidade e representantes da Defensoria Pública.

“A assinatura desse termo de cessão de uso é um avanço para a estruturação da Escola da Defensoria, mas também representa uma maior aproximação da Defensoria com a melhor universidade da América Latina. Estamos prestes a completar duas décadas de história e é um orgulho firmar essa parceria com a USP”, declarou a defensora pública-geral, Luciana Jordão da Motta Armiliato de Carvalho.

A vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, fez questão de lembrar a importância histórica do prédio que, no passado, foi sede da então Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas – atual Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) –, de 1946 a 1970. “A origem da USP se confunde com a história desses prédios do complexo Maria Antônia, por isso, o compartilhamento desse espaço só poderia ser feito com uma instituição que tivesse os mesmos valores da USP”, explicou a vice-reitora.

A Defensoria Pública poderá ocupar o imóvel por um período de 15 anos, que pode ser prorrogado mediante formalização de termo aditivo. O diretor da Escola da Defensoria Pública de São Paulo, Allan Ramalho Ferreira, explicou que o espaço deverá ter salas de aula, estúdios audiovisuais e uma Clínica de Direitos Humanos.

Localizado na Rua Dr. Vila Nova, o edifício Duque de Caxias integra o complexo de prédios localizados no bairro Vila Buarque – que inclui os edifícios Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, que abrigam as atividades do Centro Universitário MariAntonia.