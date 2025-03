Escola da Cidadania oferece cursos para qualificar servidores e otimizar atendimentos

Em consolidação de parceria inédita com a Prefeitura, a Escola da Cidadania de São Bernardo, iniciativa encampada pela Câmara Municipal, deu início nesta quinta-feira (13/03) à sua programação de cursos de qualificação de servidores para 2025. Pela primeira vez, além de oferecer formação cidadã gratuita à população, o projeto passará a capacitar servidores municipais, com o objetivo de aprimorar o atendimento ao público e fortalecer a atuação do funcionalismo.

A aula inaugural marcou o início do curso de Assessoria e Estratégia Política, que conta com 100 vagas e uma carga horária de 60 horas. As aulas ocorrem às quintas-feiras, a cada 15 dias, das 13h às 17h, no plenarinho da Câmara. O primeiro encontro foi ministrado pelo especialista político, filósofo e jornalista Luiz Fernando Miguel, abordando temas como o funcionamento do processo legislativo e a estrutura das políticas públicas.

O prefeito Marcelo Lima destacou a importância da iniciativa para a qualificação da gestão pública. “Investir na capacitação dos servidores é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população. Um funcionalismo bem preparado reflete diretamente no atendimento ao cidadão, tornando-o mais eficiente e humanizado. Essa parceria entre os poderes Executivo e Legislativo é um avanço para São Bernardo”, destacou.

Diversificado

Além desta primeira etapa, o curso abrange uma grade curricular voltada para a atuação no setor público mais eficiente para os munícipes:

• Processo Legislativo: etapas legislativas e técnicas de redação de leis;

• Direito Público Municipal: aspectos da organização administrativa, competências, gestão pública e orçamento municipal;

• Acompanhamento de Políticas Públicas: monitoramento, avaliação e elaboração de pareceres técnicos;

• Comunicação e Relações Institucionais: desenvolvimento de habilidades de articulação, negociação e comunicação;

• Tendências em Políticas Públicas: inovações como tecnologia, dados abertos e inteligência artificial.

A formação será certificada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), responsável também pela metodologia e seleção dos professores.

Qualificação

A secretária administrativa da Câmara de São Bernardo, Heloísa Coli, responsável pela organização do curso, frisou a importância da formação contínua dos servidores. “A Escola da Cidadania é uma grande iniciativa para oferecer capacitação contínua aos servidores de São Bernardo, permitindo que estejam sempre atualizados para lidar com os desafios do dia a dia. Isso melhora a qualidade do atendimento prestado à população e promove uma maior integração entre os poderes Executivo e Legislativo.”

Uma das participantes do curso, Luzia Luz, de 54 anos, assessora de gabinete legislativo, pontuou o impacto positivo da iniciativa para seu trabalho. “Esse é meu primeiro ano como assessora e ter a possibilidade de começar com um curso dessa proporção vai me ajudar muito. É uma grande oportunidade para me atualizar sobre as leis e entender melhor as ferramentas que temos à disposição. Isso é fundamental para aprimorar o serviço que oferecemos à população. Existem diversos pontos que consegui absorver, e vou continuar nos próximos módulos para aprender ainda mais.”

Além do curso de Assessoria e Estratégia Política, a Escola da Cidadania oferecerá, a partir do dia 1º de abril, o curso de Licitações e Gestão de Contratos, com 60 horas de duração e aulas às terças-feiras, também no plenarinho da Câmara.