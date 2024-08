Escola Aberta de Mauá terá duas opções de oficinas formativas em agosto

O Escola Aberta, promovido pela Prefeitura de Mauá, terá mais uma edição neste final de semana. Oito escolas municipais abrem todo o sábado e domingo, das 9h às 15h, para atividades de lazer, esportes e recreação para toda a família. Além disso, são realizadas oficinas formativas que tem o objetivo de ajudar quem pretende aprender uma profissão ou quer uma nova oportunidade profissional. Ao longo do mês de agosto, serão duas opções de cursos: Customização de roupas com pedrarias e Polimento automotivo.

No sábado (10/08), a EM Carolina Moreira da Silva, no Jardim Oratório, terá a oficina formativa de Customização de roupas com pedrarias. No domingo (11/08), a Maria Rosemary de Azevedo, no Jardim Zaíra, terá o curso de Polimento automotivo. Quem quiser participar deve fazer a inscrição antecipadamente pela internet, no mesmo site onde podem ser consultadas as datas e os locais das aulas: https://www.escolaabertamaua.com.

Além dessas atrações outras atividades são realizadas ao longo de todo o dia como coreografias do Tik Tok e Flahsback, capoeira, dança circular, ginástica funcional, teatro, jogos teatrais, esportivos e musicalização. Desde o início do Escola Aberta, em junho de 2023, cerca de 95 mil atendimentos foram realizados.

Veja as escolas participantes do projeto: