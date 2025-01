Escândalo na Série D: procuradoria denuncia sete envolvidos em manipulação

A Procuradoria de Justiça Desportiva do Brasil apresentou uma denúncia abrangente envolvendo sete indivíduos em um escândalo de manipulação de resultados durante a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, especificamente na partida entre o Patrocinense e a Inter de Limeira. Além dos seis denunciados previamente pelo auditor do STJD, Rodrigo Aiache Cordeiro, um jogador adicional foi incluído na acusação.

As denúncias surgiram após investigações conduzidas pela Polícia Federal, que foram iniciadas devido a indícios de irregularidades na partida em questão, realizada em junho do ano passado, onde o time paulista venceu por 3 a 0. A Procuradoria busca responsabilizar os envolvidos com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e também solicita a aplicação do artigo 70.1 do Código Disciplinar da FIFA, para que as penalizações se estendam internacionalmente.

Entre os denunciados estão:

Richard Sant Clair Silva (Richard Bala) : Apontado como responsável por um gol contra e envolvimento direto em apostas relacionadas ao jogo.

: Apontado como responsável por um gol contra e envolvimento direto em apostas relacionadas ao jogo. Felipe Gama Chaves : Goleiro acusado de facilitar um gol adversário, com conversas indicando sua participação na manipulação.

: Goleiro acusado de facilitar um gol adversário, com conversas indicando sua participação na manipulação. Dener : Lateral que admitiu conhecimento sobre as irregularidades.

: Lateral que admitiu conhecimento sobre as irregularidades. Estevam Soares : Técnico acusado de facilitar as manipulações pela escalação de jogadores.

: Técnico acusado de facilitar as manipulações pela escalação de jogadores. Rodolfo Santos de Abreu (Dodô) : Auxiliar técnico acusado de ameaçar jogadores para garantir os resultados manipulados.

: Auxiliar técnico acusado de ameaçar jogadores para garantir os resultados manipulados. Anderson Ibrahin Rocha : Dirigente identificado como responsável por estruturar o esquema.

: Dirigente identificado como responsável por estruturar o esquema. Marcos Vinicius da Conceição: Investidor que teria financiado salários para viabilizar a manipulação.

A Procuradoria alega que Richard Bala e Felipe Gama violaram o artigo 243, parágrafo 1º do CBJD, enquanto Dener é acusado de omissão em relatar comportamentos suspeitos.

O caso revela um quadro alarmante sobre a integridade do esporte no Brasil e destaca a necessidade de medidas rigorosas para prevenir futuras irregularidades. As investigações continuam em andamento.