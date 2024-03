Esbarrão no piloto fez avião da Latam perder o controle em voo, diz jornal

A perda de controle em um voo da Latam que deixou feridos, incluindo brasileiros, pode ter sido causada por um ‘esbarrão’ no piloto.

Investigações apontam que um funcionário da tripulação apertou um botão acidentalmente no assento do piloto. Segundo o The Wall Street Journal, as autoridades da indústria dos Estados Unidos chegaram nessas evidências preliminares.

O recurso motorizado empurrou o nariz do avião para baixo. A pessoa da equipe estaria servindo refeições quando o esbarro ocorreu e o piloto foi jogado sobre os controles. Em seguida, o avião fez um forte movimento e desceu repentinamente.

Um porta-voz da Latam se recusou a comentar até que a investigação seja concluída. Ele informou que a empresa está trabalhando com as autoridades.

50 pessoas passaram por triagem ambulatorial após o pouso. O voo, que saiu de Sydney, pousou em Auckland às 16h26 no horário local (0h26 no horário de Brasília), e transportava 263 passageiros e 9 tripulantes técnicos e de cabine.

13 pessoas precisaram ser hospitalizadas, incluindo dois brasileiros. O incidente fez com que os passageiros fossem sacudidos, causando desespero e gritaria. 10 dos feridos eram passageiros e três eram tripulantes de cabine.