Erykah Badu, rainha do neo-soul, confirma apresentação única em São Paulo

A icônica cantora e compositora Erykah Badu, aclamada mundialmente como a rainha do neo-soul, está de volta ao Brasil para um show imperdível em São Paulo. A apresentação acontecerá na quarta-feira, dia 6 de novembro, no Espaço Unimed, e promete uma experiência inesquecível para os fãs da artista e da boa música.

Conhecida por seus vocais exuberantes e melódicos, bem como por sua habilidade em combinar soul, R&B e batidas de hip-hop, Erykah Badu conquistou o mundo com uma sonoridade única que transcende expectativas. Seu álbum de estreia, Baduizm (1997), foi um sucesso instantâneo, rendendo dois Grammys à artista e consolidando hits como “On & On” e “Next Lifetime”. Este álbum não apenas pontua o início de uma carreira brilhante, mas também se tornou um marco do movimento neo-soul, destacando Badu como uma artista em constante evolução e transformação.

Ao longo de sua carreira, Badu lançou álbuns aclamados e premiados como Mama’s Gun (2000), com o sucesso “Bag Lady”, e a série New Amerykah (2008 e 2010). Em suas obras, a artista explora temas sociais, política, ancestralidade, espiritualidade, além de questões pessoais como amor, relacionamentos, dores e solidão. Sua capacidade de abordar essas questões profundas com lirismo e musicalidade efervescente é uma das razões pelas quais Erykah Badu continua a ser uma figura central na música contemporânea.

Com performances ao vivo tão eletrizantes quanto seus discos, o show de Erykah Badu em São Paulo será um long set imperdível, refletindo a essência de sua música: libertadora, autêntica e versátil. Esta é uma rara oportunidade para o público brasileiro vivenciar de perto a energia e a mística de uma das maiores artistas da música contemporânea.

Para abrir esta noite especial, o público contará com a presença da talentosa Luedji Luna, cuja mistura rica de influências como jazz, MPB e ritmos afro-brasileiros promete criar a atmosfera perfeita para a performance de Erykah Badu.

Sobre Erykah Badu

Erykah Badu é cantora, compositora, produtora e atriz americana, conhecida como a rainha do neo-soul. Desde o lançamento de seu álbum de estreia, Baduizm (1997), tem sido aclamada pela crítica e pelos fãs por sua capacidade de combinar gêneros musicais como soul, R&B e hip-hop, criando uma sonoridade única e atemporal. Ao longo de sua carreira, Badu conquistou múltiplos prêmios, incluindo quatro Grammys, e lançou álbuns inovadores que abordam temas como espiritualidade, política, ancestralidade e as complexidades das relações humanas. Além de sua música, Erykah Badu é conhecida por seu engajamento social e por usar sua plataforma para abordar questões importantes, tornando-se uma voz influente não apenas na música, mas também na cultura pop e nas discussões sociais contemporâneas.

SERVIÇOS: Erykah Badu no Espaço Unimed em São Paulo

Show: Erykah Badu no Espaço Unimed

Data: 6 de novembro de 2024 (quarta-feira)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 20h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Abertura das vendas sexta-feira, às 12h, pelo site e aplicativo TICKET360. Bilheteria virtual: Tecnologia de geolocalização disponível 24h. Compras sem taxa até 500 metros do local.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.