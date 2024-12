Ernani Kuhn é o novo campeão Sprint da Turismo Nacional

Em meio às decisões dos títulos Endurance e Overall que acontecem neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Ernani Kuhn recebeu uma boa notícia. Em julgamento realizado pelo STJD do automobilismo, o piloto obteve a reversão de uma punição sofrida na etapa anterior, em Goiânia, assegurando o título do Campeonato Sprint da Turismo Nacional, a categoria dos carros mais vendidos do Brasil.

Ernani foi penalizado em 5 segundos na corrida 4, o que fez com que ele caísse para a nona colocação. Com a decisão do tribunal, ele termina a corrida com o sexto lugar. Graças aos pontos recuperados, a classificação terminou com 535 pontos para Ernani Kuhn e Rafael Reis. Com 9 vitórias contra 8, Ernani fica com o título e ainda abre 13 pontos de vantagem na classificação Overall, que vai determinar o principal prêmio do ano, garantindo acesso para a Stock Series.

“Justiça foi feita! Eu tenho a convicção de que não fiz nada errado e a punição era injusta. Feliz cm poder dizer que sou o campeão da Sprint depois de 36 corridas e nove vitórias, e ainda ter alguns pontos à mais para a decisão Overall. Esse título dá ainda mais motivação para encarar a etapa final”, aponta o piloto cuiabano que pilota o GM Ônix preparado pela AutoRacing com as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­.

Neste final de semana, Ernani Kuhn forma dupla com seu companheiro de equipe João Cardoso Neto, que foi campeão da Sprint na categoria B. Na tarde de sábado acontece o Classificatório que definirá o grid da última corrida do ano, com três horas de duração, indicando o campeão Endurance e os campeões Overall.

A etapa final terá largada no domingo, às 9 horas, e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, plataforma de streaming Zapping, canal Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed, mídias da emissora Catve e canal Parc Fermé, com narração em italiano. O BandSports exibe um VT com os melhores momentos da etapa ao longo da semana seguinte.

Classificação Overall A (participam apenas os pilotos que participaram de todas as 36 corridas da temporada)

1º – Ernani Kuhn, 574 pontos

2º – Pablo Alves, 561 pontos

3º – Rafael Reis, 557 pontos

4º – Juninho Berlanda, 515

5º – Arthur Scherer, 511 pontos

6º – Pedro Burguer, 464 pontos

7º – Lutianne Soares, 300 pontos

8º – Beto Pontes, 218

9º – Jairo Andrade/Edson Valle, 185 pontos