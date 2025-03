Erik Bonissato estreia na SP-Arte 2025 com a BONNI

Desde a sua fundação, em 2022, a BONNI tem o propósito de criar peças que unem conforto, sofisticação e atemporalidade.

Em 2025, a marca dá um passo importante ao participar da SP-Arte, principal plataforma do mercado de arte e design do Brasil e da América Latina, que ocorre de 2 a 6 de abril, no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Para essa estreia, o designer e fundador Erik Bonissato assina a Coleção Legado, uma série inédita de móveis e luminárias que explora uma ampla variedade de formas e acabamentos.

Mais do que peças assinadas, a Coleção Legado é um manifesto de beleza e humanidade. Fruto de mais de três anos de pesquisa e desenvolvimento, reflete a essência da BONNI e o olhar sensível de Bonissato sobre a relação entre design e experiência humana.

A coleção reforça o compromisso da marca com sofisticação, perenidade e materiais nobres, tendo a madeira como protagonista em 95% das criações e resgatando a tradição artesanal como expressão autêntica do design.

A singularidade da BONNI está nos seus processos produtivos artesanais, que combinam design, materialidade e exclusividade.

Cada peça é cuidadosamente trabalhada por artesãos, tornando-se um convite à contemplação e à celebração da vida.

“Cada traço, cada curva e cada escolha de material carregam um pouco de mim. O lar vai além do espaço físico; é o refúgio onde criamos memórias afetivas e encontramos acolhimento. Com a Coleção Legado, quis transformar ambientes em verdadeiros santuários, onde a alma encontra paz e a felicidade se manifesta”, afirma Bonissato.

Com 50m², o estande da BONNI na SP-Arte proporcionará uma experiência imersiva, permitindo que os visitantes vivenciem a filosofia da marca e sua visão do design como expressão cultural e de bem-estar.

Com sua estreia na SP-Arte, a BONNI se consolida como uma marca independente de design de mobiliário e iluminação em ascensão, ampliando sua presença no cenário nacional e fortalecendo suas relações no mercado.

A Coleção Legado não apenas materializa o design atemporal, mas também traduz um compromisso genuíno com um mundo mais belo e humano.