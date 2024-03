Eric Granado volta ao SuperBike Brasil com a pole position para a primeira etapa

Após quatro anos, Eric Granado voltou a acelerar na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e de cara conquistou a pole position para a primeira etapa do SuperBike Brasil, marcando 1min37seg450 neste sábado (2/3). O piloto defende a equipe Honda Racing, que garantiu o segundo lugar do grid com Guilherme Brito – a 0seg197 do companheiro. João Carneiro irá largar da quinta posição, sendo que os três pilotam as motos Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP. As corridas estão marcadas para este domingo (3/3), com transmissão no canal Honda Motos Brasil do YouTube.

“Muito feliz por estar de volta. A pista mudou bastante desde a última vez em que andei, eu tenho que entender ainda onde estão os limites, ver até onde eu posso ir. É sempre especial fazer a pole, mas quero continuar aprendendo e evoluindo durante a prova, fazer um show especial para o público e levar um bom resultado para casa”, disse Eric Granado, logo após a superpole, que definiu as posições de largada.

Mesmo mais acostumado às condições atuais de Interlagos que o companheiro, Guilherme Brito também identificou diferenças na pista e disse buscar uma melhor adaptação. “Faltou um pouquinho para conseguir a pole, mas o fim de semana está sendo bom, vim evoluindo e conseguimos a dobradinha do time com tempos bem próximos. A gente tem um ritmo bom para a corrida deste domingo, que é o mais importante, agora é ajustar os últimos detalhes.”

João Carneiro também fez um balanço positivo do treino classificatório. “Feliz por conseguir baixar meu tempo e entrar na casa de 1min38 baixo. Estou confiante para a corrida. As expectativas são sempre as melhores, vou tentar começar bem o ano e levar o time a ficar com os três primeiros lugares”, resumiu.

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna, Axalta e Shoei.

Categorias monomarca Honda – A programação do SuperBike Brasil também conta com as categorias monomarca da Honda, reconhecidas pelo trabalho de formação e tradicionais celeiros de novos talentos.

Na Honda Jr Cup, para os pilotos entre oito e 14 anos, com as motos Honda CG 160 Titan, a pole é de Pedro “Rizadinha”, com Guilherme Baron e Akio Honda completando a primeira fila.

Já na Copa Pro Honda CBR 650R, que abre sua quinta temporada, Guilherme Paulino Fernandes, o Gui “Foguetinho”, largará na frente. Ele superou Juninho Moreira na superpole por apenas 0seg05. Higor Vidotto foi o mais rápido na categoria Light, e Chrystian Quick, o primeiro na Master.

SuperBike Brasil 2024

1ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – 1:37.450 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #44 – Gui Brito – 1:37.647 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #83 – Meikon Kawakami – 1:38.359

5 – #14 – João Carneiro – 1:38.594 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

Superpole

1 – #72 – Gui “Foguetinho” – 1:48.341

2 – #84 – Juninho Moreira – 1:48.395

3 – #377 – Chrystian Quick – 1:51.380

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

Superpole / Treino classificatório final

1 – #319 – Higor Vidotto – 1:50.993

2 – #244 – Nino Abravanel – 1:53.899

3 – #303 – Doca Schievano – 1:56.995

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

Superpole / Treino classificatório final

1 – #377 – Chrystian Quick – 1:51.380

2 – #17 – Ayres Filho – 1:56.855

3 – #303 – Doca Schievano – 1:56.995

Honda Jr Cup (motos Honda CG 160 Titan)

Treino classificatório final

1 – #8 – Pedro “Rizadinha” – 2:28.388

2 – #146 – Guilherme Baron – 2:28.734

3 – #36 – Akio Honda – 2:28.884

Programação* – 1ª etapa

Domingo (3/3)

Das 7h às 7h07 – Honda Jr. Cup – Warm-Up

Das 7h11 às 7h18 – Copa Pro Honda CBR 650R – Warm-Up

Das 7h44 às 7h54 – SuperBike – Warm-Up

8h36 – Honda Jr. Cup – Corrida (oito voltas)

10h47 – Copa Pro Honda CBR 650R – Corrida (11 voltas)

13h34 – SuperBike – Corrida (13 voltas)