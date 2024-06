Eric Granado vai em busca do Top-5 no campeonato em etapa da MotoE na Holanda

A etapa da Holanda do Campeonato Mundial FIM Enel de MotoE, abre a última rodada dupla antes das férias da categoria. A pista de Assen, será o palco da quinta etapa da temporada 2024, onde o piloto Eric Granado, da LCR E-Team, vai em busca de pontos, entre os dias 28 e 29 de junho, para ganhar posições na tabela do campeonato.

Com duas pole positions e dois pódios na temporada, com o mais recente sendo um terceiro lugar na etapa da Itália, em Mugello, o brasileiro está em sétimo lugar no campeonato, com 18 pontos de distância para o quinto colocado, Hector Garzo. Cada etapa da MotoE entrega 50 pontos máximos.

“Eu acredito que a gente aprendeu bastante com os erros do começo da temporada. Infelizmente em algumas provas eu não pontuei, mas a gente conseguiu encontrar um acerto ideal para moto, para ser ainda mais competitivo”, comenta Eric. que disputa o Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

Consistência como meta — “Desde Barcelona eu estou sendo muito constante, terminando entre os cinco primeiros, isso é muito importante. Então o foco é continuar nessa mesma linha agora na Holanda”, pontuou o piloto.

A pista de Assen tem características que deixam o brasileiro animado para a etapa. “Eu gosto muito da última parte dessa pista da Holanda, que é uma sequência de curvas muito rápidas até a última chicane, que é histórica. Aquele último ‘S’ final antes da linha de chegada é um ponto muito legal desse traçado para mim.”

Com 70 pontos, Eric é o sétimo colocado, com apenas 4 de diferença para Alessandro Zaccone, o sexto. A distância entre o brasileiro e Hector Garzo, quinto colocado, é de 18 pontos. Mattia Casadei lidera com 132.

As atividades da MotoE na Holanda começam na sexta-feira, com os treinos às 03h30 e 07h25, e classificação às 12h05. As duas corridas em Assen estão programadas para o sábado, com largada às 07h15 e 11h10, sempre no horário de Brasília. As provas são transmitidas pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.