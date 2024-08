Eric Granado retorna ao Mundial de MotoE recuperado e apostando em bom histórico na Áustria

Após cinco semanas de pausa, o Campeonato Mundial FIM Enel de MotoE retorna para sua sétima e penúltima etapa neste fim de semana, entre os dias 16 e 17 de agosto. Eric Granado está pronto para acelerar na pista do Circuito de Spielberg, na Áustria, com o LCR E-Team. O piloto brasileiro retorna às pistas internacionais pela primeira vez após um acidente na Alemanha que o deixou alguns dias afastado.

“A preparação para retornar ao campeonato foi muito boa. Eu tive o acidente na sexta etapa, na Alemanha, que me deixou alguns dias afastado, me recuperando de uma concussão cerebral. Mas consegui estar 100% muito rápido e voltar à minha preparação”, conta Granado, que durante a pausa da MotoE, após a liberação dos médicos, participou de uma etapa do Superbike Brasil, onde venceu. “Foi uma ótima oportunidade para ver como eu estava fisicamente e posso dizer que estou muito bem neste momento!”

Áustria é palco de boas lembranças – Com quatro pódios nos últimos cinco anos, a pista de 4.35 km não é nenhum segredo para Eric Granado, que vê a etapa com boas chances de trazer pontos importantes nessa reta final do Mundial.

“Eu tenho um bom histórico de resultados na Áustria, já cheguei a ganhar duas corridas, é uma pista rápida e tenho uma ótima expectativa para o trabalho deste final de semana. Queremos preparar bem a moto para somar o máximo de pontos possíveis. É uma pista que eu gosto bastante e sempre me adaptei bem”, comenta Eric, que disputa o Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

A previsão do tempo aponta possibilidade de chuva para a etapa austríaca, que se inicia na sexta-feira, com treinos às 03h30 e 07h25. A classificação que define o grid das duas provas acontece a partir de 12h05. As duas corridas estão programadas para o sábado, com largadas às 07h15 e 11h10, sempre no horário de Brasília. As provas são transmitidas pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.