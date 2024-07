Eric Granado recebe alta médica após acidente em etapa da MotoE na Alemanha

No último sábado (06/07), Eric Granado sofreu um forte acidente devido a um toque causado por outro piloto durante a Corrida 1 da sexta etapa do Mundial FIM Enel de MotoE, na Alemanha. O brasileiro do LCR E-Team foi prontamente encaminhado para o hospital, onde realizou exames e passou a noite de sábado para domingo em observação. A alta médica veio neste domingo.

Eric, que se classificou em sexto para as provas do final de semana no Circuito de Sachsenring, fez uma boa largada e disputava posições quando sofreu um toque de outro competidor. A queda fez o brasileiro passar entre três motos, mas sem ser atingido.

Prontamente, o atendimento médico chegou até o piloto, que foi levado de ambulância a um hospital em Chemnitz. Com a realização de uma tomografia computadorizada, Eric foi diagnosticado com uma concussão cerebral e foi recomendado repouso. O brasileiro permaneceu em observação por 24 horas, tendo alta neste domingo.

“Fiz uma boa largada, mas infelizmente um piloto saiu do traçado e retornou de forma irresponsável, eu não consegui vê-lo e acabei sendo derrubado de forma agressiva. Senti muita dor na cabeça e na perna esquerda naquele momento, mas as radiografias não mostraram nenhuma fratura ou lesão importante. Agora é continuar me recuperando do trauma na cabeça aqui em Barcelona e me preparar pelo que vem pela frente. Não tem sido uma temporada fácil, mas vou me preparar para dar o meu melhor na próxima etapa, na Áustria.”

Eric agora se encontra em Barcelona, onde continuará sua recuperação em casa. Ele deve passar por mais exames na terça-feira para saber quando poderá retomar suas atividades. O calendário da MotoE retorna em 16 de agosto, dando ao brasileiro pouco mais de um mês para retomar a forma após o acidente.

Eric Granado compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.